Carmen Şerban, interzisă în America. "Unii nu sunt oameni, sunt doar nişte gunoaie"

"Pe 21 aveam un zbor cu o companie aeriană, care s-a anulat, credeam eu din cauza vremii. Am fost transferaţi pe un alt zbor, la o companie poloneză. Nici nu am fost întrebată dacă îmi doresc acest lucru. Nu e firesc să plăteşti 3,4 stele şi să stai la o stea sau două. Am zis că concert. Şi uite că cineva din branşa noastră care se ocupă cu spectacole pe acolo prin America, în curând o să aflăm exact numele lui, (noi ştim numele lui, al lor de fapt, că sunt vreo trei.

Doi domni şi o doamnă, implicaţi în mizeria asta), au telefonat la Ambasadă şi au făcut un denunţ. Nu ştiu ce Dumnezeu puteau să spună despre mine pentru că eu sunt omul care nu beau, nu fumez, nu mă droghez, nu sunt teroristă, nu fac trafic de arme, de droguri, de nimic... Sunt un om cuminte şi la locul meu. Şi au spus ceva în aşa fel încât când ne-am dus la aeroport să parcăm , aveam şi checkin-urile făcute, nu ne-au fost primite bagajele şi ne-au spus că există un consemn şi că viza este cu problema. Noi ştiam clar că viza nu este cu probleme pentru că nu eram nebună să investesc 3.000 de euro în biletele de avion", a spus cântăreața, potrivit spynews.ro.