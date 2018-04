CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS. Ana Baniciu, mărturie emoţionantă după câştigarea marelui premiu: Am plecat inconştientă

"Wow, am retrait finala alaturi de voi aseara cu cele mai mari emotii, cu lacrimi in ochi si o bucurie imensa! Am plecat in Asia Express Romania inconstienta, dornica sa imi aflu limitele, sa vad cum reactioneaza mintea si corpul meu la ce urma sa fie cea mai frumoasa dar si cea mai dificila experienta din viata mea! Am aflat ca sunt mult mai puternica decat credeam si ca atunci cand iti doresti din tot sufletul si te bucuri de calatorie, cu bune si rele... universul lucreaza in favoarea ta!

Asadar, multumesc @asiaexpressromania pentru calatoria care m-a schimbat total viziune, care m-a invatat sa pretuiesc lucrurile simple si sa simt mai mult. Raluka, te iubesc si iti multumesc pentru incredere, pentru ca am avut grija una de alta, am impartit fiecare bucatica de mancare si am fost familie!

In spatele nostru au stat sute de oameni, straini si romani... nedormiti, au uitat sa mai manance si sa sune acasa pentru ca acest show sa iasa asa cum trebuie! Le multumesc fiecaruia in parte si ma inclin!", a scris Ana Baniciu pe pagina de Facebook.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu s-au duelat în finală cu echipa Ralukăi și a Anei Baniciu. După o luptă crâncenă, echipa formată din Ana Baniciu și Raluka a câştigat Asia Express şi cei 30.000 de euro.

Au căutat indiciile cheie, în forma emblematică a dragonului, dar au și învățat cum se face masajului thailandez, cea mai renumită tehnică terapeutică. Pe drum, echipa formată din Liviu și Andrei au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge cât mai aproape de victorie!

O altă probă la care au fost supuși concurenții a fost Ruleta Deliciilor, unde echipa formată din Ana și Raluka au avut parte de o experiență greu de uitat.

Cursă contracronometru în finala de la Asia Express!

Ultima probă din concurs a presupus ca cele două echipe finaliste să se folosească de GPS-ul de pe tabletă și să urmărească steagul final, ce promite victoria!

Totuși, după un drum anevoios prin Bangkok și o întrecere infernală, doar o echipă a fost desemnată câștigătoare a marelui premiu: Ana și Raluka!

Probele grele pe care le-au avut de trecut concurenții în cea mai importantă seară la Asia Express au reprezentat o ultimă călătorie în care şi-au putut depăși limitele și au putut să demonstreze că merită primul loc pe podium.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS. În primele etape ,,Asia Express” echipele au experimentat excentricul Vietnam, ce le-a destabilizat toate așteptările. Laosul a venit ca o gură de aer proaspăt, unde concurenții au învățaț alte tradiții și s-au adaptat la o cultură credincioasă și umilă. Cambodgia i-a secat de inhibiții, iar sărăcia țării le-a reconfigurat coordonatele de confort, căci vedetele au dormit în cele mai neobișnuite locuri.

Thailanda, ultima țară din Drumul Dragonului a dus aventura la un alt nivel, iar cursa nebună de pe străzile metropolei asiatice, Bangkok, va marca ultima etapă din cea mai inedită experiență.