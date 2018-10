Cătălin Botezatu, anunţ de ULTIMĂ ORĂ despre Zina Dumitrescu

Cătălin Botezatu păstrează legătura cu Zina Dumitrescu

De mai bine de șase ani, Zina Dumitrescu trăiește într-un cămin de bătrâni din localitatea Ghermănești. Creatoarea de modă nu mai întreabă de ceva timp de fiul ei, Cătălin Negreanu. Băiatul său locuiește în Elveția, iar mama Zina, așa cum o știe toată lumea este vizitată doar de prieteni. Cătălin Botezatu merge de fiecare dată când are timp să o viziteze, iar cei doi vorbesc foarte des la telefon.

'Din păcate nu am mai avut timp să merg în vizită la mama Zina, dar am vorbit cu ea la telefon. Nu am avut timp pentru că este perioada din săptămânile modei și s-au consumat una după cealaltă. Vorbesc cu Zina Dumitrescu la telefon', a spus celebrul designer pentru Viva.

Zina Dumitrescu a fost dintotdeauna un nume mare in industria modei. Ajunsa la batranete, "mama Zina" a ajuns sa locuiasca intr-un azil de batrani. Chiar daca fiul ei a facut-o uitata, Zina Dumitrescu este o persoana iubita de fostele ei eleve, care mereu o viziteaza.

Viata este o lupta. O lupta permanenta si cu binele si cu raul. Asa sunt de fericita si emotionata, de nu poti sa iti imaginezi! Datorita faptului ca toata lumea a ramas cu mine si inca ma iubeste si inca sunt alaturi de mine, nu pot sa fiu decat foarte fericita. O sa fac o prezentare de moda. Am promis!", a declarat Zina Dumitrescu recent, pentru Antena Stars.

Creatoarea de moda Zina Dumitrescu are o poveste de viata absolut fascinanta!

Zina Dumitrescu ar putea oricand sa inspire atat paginile unui roman, dar si scenariul unui film, pentru ca a dus o viata presarata cu foarte multe momente incredibile. Desi a ajuns acum la o varsta insemnata, fosta modista le-a inspirat pe femeile din generatii intregi.

Pentru ca acum nu se mai poate ingriji singura, Mama Zina Dumitrescu isi duce traiul intr-un azil de batrani din Ghermanesti. Acolo a internat-o fiul ei, Catalin, dar din cate se pare familia a uitat-o pe femeia de 81 de ani si ea s-a vazut nevoita sa isi faca prieteni in centrul pentru batrani. Recent insa, fosta creatoare de moda a ramas si fara singurul sau prieten de acolo, pe nume Ion, pentru ca familia a decis sa il ia pe batran acasa.

Bolile batranetii au ajuns-o din urma pe Zina Dumitrescu, pentru ca apropiatii designerului sustin ca ea sufera de maladia Alzheimer. Locul in care a fost internata e unul de lux, din judetul Dambovita, dar aceasta sta mai mereu singura.

Nu foarte multa lume cunoaste insa povestea de viata a femeii care inainte se bucura de un succes urias. Zina Dumitrescu s-a nascut pe data de 16 iunie 1936, in judetul Ismail, din Republica Moldova, si numele sau real e Zenobia Bogos.

„Tatal meu a fost comandant in garda regala. Pe vremea aceea, ca sa te poti marita cu un ofiter trebuia sa ai dota, iar mama mea provine dintr-o familie de oameni foarte instariti din Husi. Mama m-a avut la o varsta foarte frageda, cand s-a maritat la 17 ani jumatate si m-a nascut dupa un an de casnicie. Dupa razboi, a trebuit sa ne refugiem in Romania”, marturisea Zina Dumitrescu, in urma cu cativa ani, potrivit historia.ro.

Viata creatoarei de moda a fost insa marcata si de cateva momente dramatice. Chiar din anii in care era la liceu, Zina Dumitrescu a lucrat ca manechin pentru Casa de Moda Venus, unde a devenit si director, la varsta de 30 de ani. Odata cu trecerea timpului, designerul si-a castigat si renumele de „Mama Modei Romanesti” si a ajuns sa fie cunoscuta si ca „Mama Zina”.

Ea a lansat manechine care au devenit celebre precum Romanita Iovan, Dana Savuica, Melek Ament, Bianca Brad sau Jeanine.

Putini stiu ca Zina Dumitrescu a avut si un frate mai mic, care a murit insa in mod tragic. „Am avut un frate care a murit inecat la 12 ani si jumatate. In noaptea aia, tatal meu a pornit sa il caute pe fratele meu si dupa ce l-a gasit mort, s-a intors acasa cu parul alb. Dun cauza socului, tatal meu albise. A murit in ’65 si regret ca nu l-a apucat pe Catalin”, a mai povestit creatoarea de moda. Nici faptul ca Zina Dumitrescu seamana foarte bine cu bunica din partea tatalui nu e un fapt foarte cunoscut. Aceasta a fost o contesa poloneza care s-a numit Zenovia, un nume pe care l-a „adoptat” si modista.