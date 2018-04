Ce înseamnă când visezi peşte. Ce mesaje îţi trimite subconştientul

Ce inseamna cand visezi peste: Icre

Icrele sunt, adesea, asociate cu potentialul si noi inceputuri. Icrele in vis pot reprezenta idei nou sau o noua directie transmise de subconstient.

Ce inseamna cand visezi peste: Fertilitate

Pestii sunt vazuti ca un simbol al fertilitatii si al dezvoltariii personale. Un peste care inoata in vis poate simboliza conceptia. Oamenii asociaza pestii in ocean cu sperma. Unele femei au vise cu pesti care inoata in timpul sarcinii.

Ce inseamna cand visezi peste: Mancatul sau gatitul unui peste in vis

Gatitul si mancatul sunt asociate cu hranirea sufletului. Consumul unui peste simbolizeaza credintele, filozofia sau spiritualitatea ta. Arata ca incorporezi in tine noile tale realizari. Gatitul unui peste in somn are aceeasi semnificatie cu mancatul insa acum se pune accentul in special pe pregatirea si procesul prin care cel care viseaza isi incorporeaza noile informatii, concepte si noile descoperiri in viata reala. Modul in care prepar pestele dezvaluie provocarile cu care se confrunta visatorul in timpul transformarii.

Curatarea pestelui (care are legatura atat cu gatitul cat si cu mancatul lui) sugereaza modul in care cel care viseaza jongleaza cu starile emotionale astfel incat sa fie prezentabile si acceptabile de ceilalti. Visatorul isi cenzureaza sau nu dezvaluie in totalitatea sentimentele.

