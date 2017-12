Ce înseamnă paralizie în somn. Toată lumea trebuie să cunoască aceste informaţii

Iata cateva lucruri despre paralizia in somn.

1. Simptomele paraliziei in somn

Mai multe sudii au demonstrat ca persoanele epuizate, stresate sau private de somn au cele mai mari sanse sa experimenteze paralizia in somn.

2. Nu exista niciun pericol

Paralizia in somn este, fara indoiala, infricosatoare insa nu prezinta niciun pericol. Organismul nu este ranit in nicun fel. Pana in prezent nu a fost raportata nicio moarte clinica. Ideea este sa incerci sa nu te mai sperii atunci cand experimentezi fenomenul. Spune-ti ca este doar un vis, nu e nimic real.

3. Pierzi controlul aupra propriului corp

Indiferent de cat de mult te straduiesti, chiar daca cumva esti constient de ce se intampla, nu iti poti misca corpul. Unele persoane isi pot misca degetele de la maini sau picioare.

Acest lucru ii ajuta, ca in cele din urma, sa se trezeasca, insa altii trebuie sa astepte pana se termina totul. Starea de paralizie poate dura intre 20 de secunde si cateva minute.

4. Cazuri istorice de paralizie in somn

Oamenii de stiinta incearca de multa vreme sa explice si sa inteleaga aceast fenomen. Exista texte medicale persane din secolul X care vorbesc despre paralizia in somn, iar prima oara a fost observata de catre un medic olandez in 1664. Doctorul credea ca femeia de 50 de ani avea „cosmaruri", iar denumirea a fost pastrata pana in secolul XIX, cand a fost numit, "paralizie in somn".

