Ce să faci ca să arăţi perfect la vară. Dieta care te ajută să scapi rapid de cinci kilograme

Leurda este o planta erbacee cu miros si gust de usturoi. Face parte din familia liliaceelor. Inaltimea maxima pe care o poate atinge este de un metru si jumatate. In pamant, leurda are un bulb ovoidal, format din solzi grosi, asemanatori cateilor de usturoi. Tulpina este insotita de doua frunze. Leurda infloreste in aprilie si mai, uneori si in iunie. Florile se aduna intr-o inflorescenta sub forma de umbrela, ce cuprinde intre cinci si 20 de flori de un alb stralucitor. Fructul este o capsula. Leurda poate inlocui usturoiul si poate fi conservata. Creste in toate zonele Romaniei

Leurda, planta care iti curata sangele si ficatul de toxine. Vezi si alte beneficii ale acestei plante

Iata cum poti folosi leurda in cura de slabire

Dieta cu leurda presupune consumarea unui suc, care provoaca corpul sa arda mai rapid caloriile si ajuta ca acestea sa nu fie depuse.

Ingrediente:

2 sfecle rosii mici

1 ceasca lapte de soia sau lapte de migdale (daca folositi lapte este recomandat sa fie cu 0.1% grasime)

1 avocado copt

5 frunze spanac

10 frunze leurda

10 grame seminte de chia

Este recomandat ca sucul sa fie baut de 3 ori pe zi, iar dieta sa fie tinuta timp de 30 zile. Dieta nu are alte restrictii alimentare, insa este recomandat ca numarul de calorii consumate sa fie putin scazut. De asemenea tineti cont daca aveti alergii la aceasta planta.

