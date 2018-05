Cei mai puternici 5 antioxidanti pentru sănătatea întregii familii

Iata care sunt cei mai buni antioxidanti de care corpul are nevoie, in ce alimente ii gasim, conform specialistilor thenibble.com. Evident ca ei sunt la fel de benefici si pentru parinti, nu doar pentru copii, insa copiii vor consuma cu atat mai mult alimentele pe care le vad in hrana zilnica a parintilor lor.

Antioxidanti puternici #1. Beta-carotenul

Beta-carotenul are un rol deosebit in prevenirea cancerului, prin anihilarea radicalilor liberi si „dizolvarea" substantelor canceroase provenite din mediul extern. De asemenea joaca un rol important in combaterea aterosclerozei, deoarece impiedica oxidarea lipoproteinelor de mica densitate (colesterolul LDL) reducand riscul aparitiei acestei boli si in consecinta al producerii infarctului miocardic. In plus, beta-carotenul are efect antiimbatranire, protejeaza pielea împotriva radiatiilor ultraviolete si ajuta la prevenirea numeroaselor boli cauzate de inaintarea in varsta.

Il puteti gasi in: morcovi, cartofi dulci, spanac, dovlecei, caise, piersici, nectarine, mango, papaya.

Te mai poate interesa si Aloe vera. TOP 12 beneficii nebanuite ale plantei nemuririi!

Antioxidanti puternici #2. Vitamina C

Vitamina C este binecunoscuta pentru efectele sale: mareste rezistenta vaselor sangvine, intervine in buna functionare a tesuturilor si a diferitelor organe, are rol de reglare a glicemiei si colesterolului, de distrugere a toxinelor acumulate in organism, are actiune antialergica, are rol de laxative natural, mareste gradul de absorbtie a fierului organic.

Le puteti administra copiilor vitamina C prin consumarea de broccoli, ardei, kiwi, fructe de padure, rosii si citrice.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.