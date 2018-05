Ciocolata de casa. Cum se prepară ca să aibă gustul copilăriei

Ciocolata de casa

Mod de preparare Ciocolata de casa

Topeste untul fara a-l da in clocot si lasa-l sa se raceasca.

Curata nucile, stropeste-le cu putina apa si da-le la cuptor, intr-o tava, pentru 15 minute.

Amesteca-le din cand in cand.

Apoi zdrobeste-le cu un facalet ori cu o sticla.

Cerne laptele si cacaoa si amesteca-le cu grija.

Pune la fiert apa cu zaharul.

Amesteca pana se dizolva zaharul.

Ia de pe foc, adauga laptele praf putin cate putin si amesteca energic, fara sa lasi cocoloase.

Adauga untul topit si racorit, esenta de rom si amesteca bine.

Unge o tava cu unt, rastoarna compozitia si niveleaza cu dosul unei linguri inmuiate in apa rece.

Presara nucile coapte si sfaramate si apasa-le ca sa intre bine in compozitie.

Las-o sa se raceasca si pune-o in frigider sa se intareasca.

Tai-o in patratele doar in momentul servirii.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: