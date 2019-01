Cioloş: Am avut întâlniri informale cu preşedintele Klaus Iohannis. A vrut să ştie cum vedem şi noi lucrurile

"Eu am mai avut contacte informale și cu lideri din PNL, și cu președintele Iohannis și vom continua cu aceeași abordare de deschidere", a precizat Dacian Cioloș, răspunzând unei întrebări despre relația sa cu PNL și cu şeful statului.

Fostul premier a precizat că ultima întâlnire cu președintele Iohannis a avut-o la începutul acestui an. "Am discutat despre situația economică, politică din țară. A vrut să știe dl președinte cum vedem și noi lucrurile. Am discutat despre situația președinției UE. A fost o discuție informală. Sunt discuții cum am tot avut, am rămas în relații bune după ce mi-am terminat mandatul și sunt discuții de bun-simț între oameni care se cunosc și împărtășesc valori comune. Tema alegerilor prezidențiale nu a fost prezentă. (...) Ideea că eu sunt în coflict cu dl președinte Iohannis folosește probabil cuiva, dar nu celor care vor să meargă lucrurile bine în România", a declarat Dacian Cioloş, citat de G4media.ro.