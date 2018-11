Coji în cap la bebeluş. Ce este şi cum se tratează dermatita seboreică infantilă

Poate nu arata estetic cu coji in cap, insa crusta de lapte nu produce, de regula, efecte negative. Dermatita seborica infantila apare in primele luni de viata si dispare de la sine in 6-12 luni. Sunt, insa, si cazuri in care bebelusul are coji in cap vreme indelungata.

De asemenea, poti descoperi aceste coji si pe urechile bebelusului sau in sprancene si gene. Alte zone in care pot aparea sunt la subrat sau la pliurile pielii.

Coji in cap la bebelus – Cauze

Nu se stie cu exactitate ce cauzeaza crusta de lapte. Un lucru este cert. Dermatita seboreica infantila NU este cauzata de o eventuala igiena precara sau alergii.

Unii experti considera ca aportul de hormoni pe care bebelusul ii primeste de la mama la finalul sarcinii contribuie la sporirea productiei glandelor seboreice, ceea ce contribuie la aparitia crustei de lapte. De vina mai poate fi si iritatia produsa de o ciuperca ce creste in sebum. Insa nu exista un consens in acest caz.

Crusta de lapte nu este contagioasa si nu deranjeaza bebelusul. Insa, daca se agraveaza, poate produce mancarimi.

Coji in cap la bebelus – Tratament

Cand bebelusul se confrunta cu crusta de lapte nu trebuie facut nimic. Insa, poti incerca niste remedii naturiste simple:

Maseaza usor scalpul bebelusului cu buricele degetelor sau cu o perie moale, pentru a inmuia cojile

Samponeaza parul bebelusului zilnic, insa ai grija sa clatesti bine. Dupa imbaiere, foloseste o perie de par moale, pentru a indeparta cojile.

Unii producatori de cosmetice au creat sampoane speciale impotriva cojilor de cap ale bebelusilor.

