Deszăpezirea în Bucureşti şi Ilfov. S-au organizat primele Comandamente de Iarnă, Gabriela Firea a prezentat situaţia pe sectoare

Cele şase baze de deszăpezire din județul Ilfov au la dispoziție aproape 6 mii de tone de sare, circa 10 mii de metri cubi de nisip și 77 de utilaje (autogredere, încărcătoare frontale, vole, autobasculante cu lamă și sărăriță și alte utilaje cu lamă, sărăriță și freză).

Scriosteanu Irinel, administratorul public al județului Ilfov: "Și anul acesta am investit în modernizarea și întreținerea drumurilor județene, tocmai pentru îmbunătăți intervenția în condiții de iarnă. Pentru perioada următoare, vă rog sa aveți mare atenție la polei. Prefer să dăm preventiv cu material antiderapant, chiar dacă asta înseamnă costuri suplimentare, decât să ne pară rău că nu am făcut, la timp, un astfel de demers.

Chiar dacă nu vom avea avertizări meteo, pe lângă monitorizarea făcută de oamenii noștri din teren, solicit Poliției Rutiere, Serviciului de Ambulanță și ISU ca atunci când observă că, pe anumite sectoare de drum sunt condiții de polei, să ne anunțe la orice oră, ca să intervenim de urgență".

De asemenea, primarul general al Bucureştiului, Gabriela Firea, a anunţat, vineri, că 700 de utilaje şi 2.500 de operatori vor asigura deszăpezirea iarna aceasta în Capitală.

"Companiile de salubritate raportează un stoc de 45 de mii de tone material antiderapant. Am verificat seara trecută, pe teren, modul în care operatorii de deszăpezire s-au pregătit pentru sezonul rece", a scris Firea, pe Facebook.

Primarul Capitalei a făcut o vizită la baza companiei SC Supercom SA, unde a verificat alături de edilul Sectorului 2, Mihai Toader, utilajele cu care operatorul este pregătit să intervină iarna aceasta.

"Este de datoria noastră ca şi în această iarnă să ne asigurăm că operatorii de deszăpezire vor respecta Programul de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezire şi combaterea poleiului şi vor interveni rapid şi eficient, astfel încât operaţiunile de deszăpezire să fie făcute cu responsabilitate pentru bucureşteni, aşa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani. Este necesar să fim pregătiţi atât cu utilajele şi stocurile de material antiderapant, cât şi cu forţa umană necesară intervenţiilor. Potrivit raportărilor operatorilor de salubrizare, în sezonul 2018 - 2019, la nivelul Capitalei, programele de deszăpezire şi combatere polei vor fi executate cu un număr total de aproximativ 700 de utilaje şi 2500 de operatori", a precizat Firea.

Ea a prezentat rapoartele operatorilor de deszăpezire, situaţia pe sectoare fiind următoarea:

* în Sectorul 1, unde de deszăpezire se va ocupa compania Romprest Service SA, sunt disponibile 73 de utilaje, 300 de muncitori şi 9.700 de tone de material şi soluţie antiderapantă, dintre care 8.000 de tone clorură de sodiu şi 1.700 tone clorură de calciu;

* în Sectorul 2, unde deszăpezirea va fi derulată de SC Supercom SA şi Administraţia Domeniului Public Sector 2, sunt disponibile 175 de utilaje (plus alte 13 utilaje rezervă), 501 de operatori şi 6.725 de tone de material antiderapant. SC Supercom are la dispoziţie 120 de utilaje, 360 de operatori şi 6.200 de tone de material antiderapant iar Administraţia Domeniului Public Sector 2 - 55 de utilaje (plus 13 utilaje rezervă), 141 de operatori şi un stoc estimat de material antiderapant de 525 de tone;

* în Sectorul 3, în care va acţiona pentru deszăpezire Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, sunt disponibile 43 de utilaje multifuncţionale, 400 de operatori şi un stoc de material antiderapant de 8.100 de tone;

* în Sectorul 4, unde deszăpezirea e desfăşurată de SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, sunt disponibile 138 de utilaje, 450 de operatori şi 6.050 de tone de material antiderapant;

* în Sectorul 5, în care SC Rosal Grup SA se va ocupa de deszăpezire, sunt disponibile 59 de utilaje, 360 de operatori şi o cantitate estimată de material antiderapant de 500 de tone de clorură de sodiu;

* în Sectorul 6 programele de deszăpezire şi combatere polei sunt derulate de SC Urban SA şi de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi sunt disponibile 204 de utilaje de deszăpezire, 620 de operatori şi o cantitate estimată de material antiderapant de 14.810 de tone. SC Urban SA are la dispoziţie 125 de utilaje, 532 de operatori şi o cantitate de material antiderapant de 12.260 de tone, în timp ce Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 are pregătite în prezent 79 de utilaje de deszăpezire, 190 de operatori şi 2.550 tone de material antiderapant.