Concordia Chiajna - Poli Timișoara LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Digi Sport Telekom Sport: Derby la retrogradare

Concordia Chiajna - Poli Timișoara LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Digi Sport Telekom Sport:

Având în vedere situaţia actuală, e greu de crezut că minunea matematică din clasament poate deveni realitate. Chiar şi cei de la ACS Poli par să se fi împăcat cu ideea jocurilor derbi-bombă cu ASU Politehnica sau Ripensia, pentru sezonul viitor. Echipa merge spre Chiajna cu un lot „lejer”, fără o grămadă de titulari.

Ciucur, Vaşvari şi Ţigănaşu au devenit liberi de contract după ce nu şi-au primit banii din salarii şi au reclamat clubul la comisiile de specialitate. Ca ridicolul să fie şi mai mare, Roman nu va participa la meci, pentru că a fost învoit să meargă la un botez. E adevărat că nu a făcut el prea multe minute pe teren sub tricoul alb-violet.

Concordia Chiajna - Poli Timișoara LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Digi Sport Telekom Sport: Rică Neaga ia situaţia ca atare şi nu mai vorbeşte de gladiatori, dar himera unei minuni o menţine în declaraţii, vorbind de victorie în această ultimă etapă de Liga 1.

„M-aș bucura să ieșim cu fruntea sus. Demni. A fost un play out agitat, cu probleme. La fotbal se poate schimba de la o zi la alta, mai credem și în minuni, vedem ce minune va mai fi. Mergem să ne jucăm șansa, să abordăm la victorie. Indiferent de rezultatul de la Voluntari, noi mergem să câștigăm cele trei puncte. Chiar dacă avem probleme foarte mari de efectiv mergem încrezători că putem obține un rezultat bun”, a declarat antrenorul timişorenilor.

Pe lângă cei trei jucători amintiţi, mai sunt câţiva care nu vor vedea pe teren cum e să retrogradezi. Este vorba de Roman, dar şi de Haruţ sau Popovici, care e accidentat. Cei mai fericiţi vor fi juniorii care vor avea ocazia să umple banca tehnică a echipei, în această partidă.

ACS Poli poate urca, la căderea cortinei, după runda a 14-a a play out-ului, pe locul de baraj, doar dacă învinge salvata Concordia Chiajna, iar deja retrogradata Juventus o bate, în același timp, pe FC Voluntari într-un meci care se joacă chiar pe terenul celei din urmă, deoarece arena celor din Colentina nu a fost corespunzătoare Ligii I.

Singura veste bună legată de situaţia ACS Poli a fost „scăpată” de tânărul Cosmin Bârnoi. El a anunţat, joi, că doreşte să-şi ducă la final contractul cu clubul, care mai are o durată de un an. Tânărul fotbalist spune că ar fi auzit că se doreşte realizarea unei echipe competitive care să asigure anul viitor promovarea.

„Mergem la Chiajna să câștigăm și după meci să-i mulțumim lui Rică pentru că a stat în aceste săptămâni grele. Îi urăm drum bun, dacă nu mai rămâne aici. Vrem să-l facem fericit cu cele trei puncte. Sper să marchez, dacă am făcut-o în prima etapă cu ei. Momentan nu am auzit nimic, mai am un an contract și vreau să promovăm anul viitor. Fotbalul e imprevizibil. Din câte am înțeles se continuă și vor să facă o echipă competitivă pentru anul viitor, când vor promova patru echipe”, a spus tânărul Cosmin Bîrnoi.

Informaţia a fost confirmată şi de Neaga, care spune că s-a discutat dacă se merge mai departe şi că s-ar fi găsit sumele necesare rezolvării părţii financiare. Rămâne de văzut ce şi cum, deocamdată trebuie plătite şi datoriile pentru acest sezon.

Ambele partide care contează, Chiajna – ACS Poli şi Juventus Bucureşti – Voluntari, au loc sâmbătă seara de la ora 21:30.