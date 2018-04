Conduci tot timpul cu proiectoarele de ceaţă aprinse? Sigur nu o să o mai faci. AMENDA TE VA USTURA LA BUZUNAR

"Întrebare primită pe Facebook MAI: De ce nu poți conduce tot timpul cu proiectoarele de ceață aprinse?

Răspuns:

Dacă nu este ceață, cu ce te-ar ajuta?

Pentru că nici cu ștergătoarele pornite nu conduci când e soare afară.

Proiectoarele de ceață aprinse tot timpul nu-ți fac mașina mai frumoasă și nici vizibilitatea mai bună!

UTILIZAREA LOR, ÎN LIPSA CEȚII, DERANJEAZĂ CONDUCĂTORII AUTO CARE VIN DIN SENS OPUS...de aceea se sancționează contravențional cu 4-5 puncte amendă și 3 puncte penalizare!", scrie digi24.ro.

În speranța că v-am scos din "ceață" și ați stins proiectoarele, vă dorim drum bun! Nu uitați, în schimb, luminile de întâlnire", este cea mai nouă postare de pe pagina oficială de Facebook a Ministerului de Interne.

Cei care au văzut mesajul s-au amuzat la rândul lor.

„Păi cum, domle, eu am plătit la opțiuni să am și proiectoare de ceață și acum să nu le vadă lumea că le am? Păi dacă le folosesc doar pe ceață, nu mă vede nimeni ca-s jmeker. #sarcasm", a scris cineva pe Facebook.

Ţinând cont că punctul de amendă este 145 de lei, o amendă pentru circulaţie cu proiectoarele de ceaţă aprinse înseamnă între 580 şi 725 de lei.