Costel Corduneanu, implicat în răpirea lui Florin Salam. Adevărul despre scandalul din Italia

Florin Arabu a dezvăluit pentru SpyNews că temutul interlop Costel Corduneanu se afla și el la Milano. Totodată, susține că versiunea unei posibile răpiri a lui Florin Salam a fost doar un "fake news" aruncat pe piață de Mircea Nebunu, liderul Clanului Sportivilor.

Agresorul lui Florin Salam, ameninţat de interlopi. "El nu se va răzbuna, dar noi, cei mai mulţi prieteni ai lui, o vom face"

"Locuiesc în Milano, am o afacere aici, un restaurant românesc şi o firmă de pază, de mai mulți ani. Voiam să vă spun că eu nu sunt omul nimănui, cum s-a scris că eu aș fi omul lui Costel Corduneanu, nu am nicio legătură așa cum a speculat presa. În legătură cu Florin Salam, vă pot spune că ne cunoaștem de mulți ani și suntem foarte buni prieteni. Florin m-a sunat sâmbătă seară că a avut loc un mic incident și eu m-am dus după el la hotel, mi-a povestit cum s-a întâmplat, după care am venit la mine la restaurant. Costel Corduneanu se afla în Milano la shopping, eu cu el mă cunosc de mulți ani de câte ori vine în Milano, eu având restaurant românesc, vine la mine să mănânce, dar el nu are nici o legătură cu Florin Salam nu l-a salvat nu a venit în Italia pentru asta. Florin Salam nu a fost sechestrat de nimeni și nici bătut, a fost doar atins, tot scandalul ăsta l-a provocat Mircea Nebunu în sensul că a fost o invenție de-a lui", a spus Florin Arabu.

Lower Stan, bărbatul care l-a agresat pe Florin Salam, reacţie pe Facebook: Am fost drogat, nu am ştiut de capul meu ce fac"