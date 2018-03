Cristina Şiscanu a slăbit 20 KG la 10 luni după NAŞTERE. A dezvăluit DIETA-SECRETĂ

Cristina Siscanu a luat in greutate, pe parcursul celor 9 luni de sarcina, nici mai mult, nici mai putin de 25 de kilograme. Acum insa, la doar 10 luni de cand a dus-o pe lume pe micuta Petra, a slabit peste 20 de kilograme.

"Am slabit, da. Era si firesc, deja au trecut 10 luni de la nastere, nu puteam sa stau asa, mai ales ca in timpul sarcinii am acumulat destul de multe kilograme, vreo 25. Dupa ce am nascut am slabit primele 16 kilograme, firesc, insa celelalte, pana la 25, a trebuit sa intru intr-un program. M-a ajutat si alaptatul, dar am tinut si o dieta personalizata, cu 5 mese pe zi, facute in functie de ceea ce-mi place mie sa mananc, dar asa cum trebuie. Dulciuri nu aveam voie, decat o data la 8-10 zile. Spun de dulce pentru ca asta imi place mie foarte mult si la asta mi-a fost foarte greu sa renunt. Am facut si sport o perioada, dar de ceva timp n-am mai facut", a declarat Cristina Sisicanu pentru WOWbiz.ro.

Cristina Siscanu mai vrea sa scada in greutate: "Eu eram intr-o forma fizica foarte buna in momentul in care am ramas insarcinata, asa ma simteam eu bine, si ca sa ajung exact la kilogramele acelea trebuie sa mai dau jos vreo 3. Insa eu as vrea sa mai dau jos vreo 5-6 ca sa stau linistita".