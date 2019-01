Cum creşti un copil cu încredere în sine?

Ne uitam la ei cu ochi mari si ne intrebam cu ce i-or fi hranit parintii si care e secretul cresterii unui copil cu aptitudini sociale, atat de importante in viata!

Raspunsurile pot fi mai multe, dar de baza ar fi doua secrete: vocabularul si increderea copilului in sine.

Un vocabular bogat ajuta copilul sa-si exprime cat mai bine gandurile si sentimentele, iar copiii au deseori probleme de comportament cand nu reusesc sa articuleze si sa transmita ce simt celor din jur. Toti stim si iubim "Cartile junglei",ale lui Kipling, dar in realitate, copiii crescuti de animale salbatice si gasiti la varste mai mari de oameni n-au mai putut fi recuperati complet, deoarece nu au fost invatati sa vorbeasca, nu stiau sa articuleze cuvinte si de aceea erau incapabili de gandire elaborata, pentru ca gandurile sunt formulate in mintea noastra in cuvinte. Asadar tot comportamentul lor era la nivel primitiv, bazat pe nevoi imediate si instincte. Cu cat copilul tau stie mai multe cuvinte, cu atat mai elaborat va fi procesul gandirii lui si cu atat ii va fi mai usor sa formuleze ganduri si planuri complexe si sa le comunice.

Vorbeste cu el ca si cum ai vorbi cu un adult, inca de la nastere.

Sigur ca-l poti alinta si poti folosi nume de alint, dar nu te alinta tu cand vorbesti cu copilul pentru ca va invata modele gresite de vorbire. Cand i te adresezi nu-ti face probleme ca nu intelege tot ce spui, sensul cuvintelor ii va deveni tot mai clar din context cu cat le va auzi mai des. Gandeste-te ca e ca si cum ar invata o limba straina: cel mai rapid mod este sa-l inconjori cu oameni care vorbesc doar acea limba.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.