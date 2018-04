Cum poţi să afli dacă firma Cambridge Analytica are datele tale de pe Facebook

Facebook a început să-şi notifice utilizatorii afectaţi de acest scandal.

Centrul de ajutor Facebook se află sub semnul întrebării, în bara de de meniu, în partea dreaptă, sus, a paginii Facebook, unde se poate introduce în câmpul de căutare cuvântul "Cambridge".

Astfel se poate afla dacă datele paginii utilizatorului respectiv au fost împărtăşite cu Cambridge Analytica prin intermediul aplicaţiei "This Is Your Digital Life" sau a prietenilor de pe reţeaua de socializare.

Însă căutarea la centrul de ajutor nu furnizează nicio altă informaţie.

În cazul în care utilizatorul respectiv sau prietenii săi au folosit aplicaţia la un moment dat, nu există vreo modalitate de a şterge acele date.

Iar Facebook vorbeşte în mod explicit doar despre această aplicaţie şi nu există nicio altă cale de a afla dacă alţi dezvoltatori au recurs la acelaşi mod de a accesa informaţiile utilizatorului respectiv sau ale prietenilor lui.

