Cum sa detectezi energiile negative cu ajutorul unui simplu ou. Uimitor ce se intampla!

Stii ca poti sa detectezi energiile negative cu ajutorul unui simplu ou? Ti-am captat atentia, nu?! Iata cum sa detectezi energiile negative cu un simplu ou! E umitor ce se intampla!

Oul se foloseste din vremuri stravechi pentru a detecta fortele malefice sau este utilizat in magia neagra.

Insa poti sa-l folosesti si la curatarea corpului de energii negative. Iata ce ai de facut.

Ia un ou crud si trece-l peste tot corpul. Maseaza-l peste frunte, pe crestet, pe tot capul pana la baza gatului, la ceafa. Fii atent la ce faci. Nu te grabi! Ai in minte idea de a afla ce lucruri vrei sa fie prezente in viata ta.

Apoi freaca oul usor pe brate, picioare, pe palme si pe podul palmei, pe laba piciorului si pe talpa. Trece oul peste tot corpul pentru a scoate energiile negative si pentru a aduce la suprafata tot ce este mai bun in tine.

Cand ai terminat, pune oul intr-un spatiu pe o etajera sau intr-un spatiu sigur si lasa-l peste noapte. A doua zi, sparge-l intr-un pahar curat pe jumatate plin cu apa.

