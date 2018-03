Cum să faci cafeaua perfectă. 4 reguli esenţiale de urmat

ATENTIE! NU tine cafeaua la frigider. Desi multe mituri urbane sustin ca spatiul ideal de depozitare a cafelei este frigiderul, acest lucru NU este adevarat. In frigider se va face condens de fiecare data cand deschizi usa, iar astfel cafeaua se va umezi. Pentru a pastra prospetimea cafelei aceasta trebuie tinuta intr-un recipient opac, la temperatura camerei.

Cafeaua perfecta – Regula #1. Cafea proaspata

Cafeaua perfecta este cea din boabe proaspat macinate. N-ar fi rau sa iti dotezi bucataria cu o rasnita de cafea. Te vei bucura de banii dati in fiecare zi. In plus, boabele de cafea trebuie depozitate intr-un recipient ermetic, de sticla sau din ceramica, pentru a nu „capta" din proprietatile materialului din care este construit recipientul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.