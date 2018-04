Cum să-ţi protejezi casa de vampirii energetici

Afla cum sa-ti protejezi casa de vampirii energetici, potrivit lui Mihail Platonov, autorul cartii "Vampirii si donatorii casei. Secretele protectiei energetice".

Fortele necurate sunt atrase de resturile de mancare, in special carnea alterata si, daca ati lasat peste noapte pe masa, in chiuveta sau chiar in cosul de gunoi firimituri, resturi de mancare, sa stiti ca se vor delecta cu ele nu numai mustele si gandacii de bucatarie, ci si alte creaturi, din alta lume. De aceea pastrati-va intotdeauna vasele curate, daca nu vreti ca aceste creaturi sa se stabileasca in casa voastra sau, si mai rau, in corpul vostru, tulburandu-va astfel echilibrul energetic.

Pentru a va proteja pe voi si casa voastra de invazia entitatilor negative trebuie sa fiti mereu curati si sa mentineti curata locuinta.

Incercati sa va tundeti macar o data pe luna (urmariti fazele lunii), deoarece in varful firelor de par se acumuleaza murdaria energetica, de care nu veti reusi sa scapati doar spalandu-va pe cap. Aruncati imediat parul tuns sau, si mai bine, ardeti-l.

Stergeti des oglinzile din casa, deoarece prin ele iese energia negativa.

Mobilierul vostru poate sa se comporte ca un vampir, mai ales daca este din lemn masiv. Inainte de a achizitiona o piesa de mobilier, interesati-va din ce lemn este facuta si in nici un caz nu va puneti in dormitor o comoda sau un sifonier din lemn de plop tremurator, ulm, salcie sau stejar! Sau, si mai rau, din lemn de culoare neagra, dupa moda din ultimii ani. Acesti arbori sunt vampiri si in timpul noptii va vor fura toata energia, astfel incat dimineata va veti trezi cu dureri de cap si suparati pe toata lumea.

