Cupa menstruala. Ce este, cum se utilizează. Avantajele şi dezavantajele folosirii cupei menstruale

Ce trebuie sa stii despre cupa menstruala

Cupa menstruala este un recipient flexibil realizat din silicon sau latex care, in loc sa absoarba fluxul menstrual (asa cum fac tampoanele si absorbantele), il colecteaza. Inainte sa inceapa perioada menstruala, cupa menstruala se introduce in vagin, in acelasi mod in care se introduce si un tampon fara aplicator.

Daca este amplasata corect nici n-ar trebui sa o simti, pentru ca are principii similare cu diafragma sau cu inelul contraceptiv. Cupa menstruala se va lipi de peretii vaginului si nu vor exista scurgeri accidentale. Desi exista si cupe menstruale de unica folosinta, majoritatea sunt reutilizabile. O scoti, o golesti, o clatesti cu apa si sapun si o reintroduci. La finalul ciclului menstrual este indicat sa sterilizezi cupa menstruala in apa fierbinte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.