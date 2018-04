Dacă îţi apar des aceste animale, înseamnă că îngerii încearcă să-ţi vorbească

Nu ignora faptul ca intalnesti des in cale imagini cu unul din animalele enumerate mai jos. Ele pot fi mesaje ca ingerii tai incearca sa-ti vorbeasca.

Soim

Soimul are ochi agili si aripi puternice. Daca iti apar des imagini cu soimi inseamna ca trebuie sa analizezi mai bine o situatie inainte de a actiona. De asemenea, mai poate fi un semn ca in viata ta urmeaza sa apara un invatator sau o lectie pe care trebuie sa ti-o asumi.

Vultur

Vulturul este simbolul protectiei spirituale si al trecerii la un alt nivel spiritual. Daca iti apare des in imagini, poate fi un semn al trezirii constientei.

Fluture

Fluturii vin sa ne reaminteasca puterea transformationala si ca trebuie sa ne schimbam de la interior pentru a arata altfel in exterior. Daca iti apar des fluturi in imagini sau in realitate, poate fi un semn ca este timpul sa renunti la ceva din trecut ca sa poti continua in viitor.

Bufnita

Bufnita inseamna ca trebuie sa fii mai atent la mesajele pe care sinele superior ti le transmite. Daca aceasta pasare iti apare des in imagini, iti transmite mesajul ca trebuie sa-ti asculti intuitia, sa fii mai atent la ceea ce simti si sa mergi pe drumul tau, sa fii autentic.

