Dieta de 10 zile cu mere. Slăbeşti până la 10 kilograme în timp record

Consuma cate o cana de fiecare data cand simti ca mai ai putin si cazi prada tentatiei, scrie estisuperba.ro. Alimente permise in dieta de 10 zile cu mere.

Lapte si iaurt vegetal; Legume: morcovi, sfecla rosie, castraveti, rosii, spanac, ardei; Fructe: pere, portocale, grapefruit, stafide deshidratate; Cereale: ovaz, orez, hrisca; Verdeturi: oregano, patrunjel, marar, coriandru, etc; Ceaiuri din ierburi si fructe (fara zahar), in special ceai verde. Dieta de 10 zile cu mere: idei de meniu din care sa te inspiri Dieta de 10 zile cu mere nu impune un meniu strict, ci lasa libertate alimentara, insa nu trebuie sa incalci principiile descrise mai sus. Ai voie sa consumi doar categoriile indicate, altfel rezultatul va fi sabotat.

Citeşte şi TRUCURI DE DIETĂ: Vitaminele esenţiale pentru slăbit

Asadar, iata cateva idei de meniu din care te poti inspira pe parcursul dietei de 10 zile cu mere.

Ideea 1: Mic dejun: fulgi de ovaz cu fructe (in special mere). Pranz: legume pregatite la gratar ori la aburi, in functie de preferinte. Mere la final. Gustare: mere coapte cu scortisoara. Cina: supa crema de legume, mere

Ideea 2: Mic dejun: hrisca cu fructe (in special mere). Pranz: supa crema de broccoli. Mere la fina. Gustare: iaurt vegetal cu bucati de mere in el. Cina: o salata de legume, mere la final.

Ideea 3: Mic dejun: smoothie de mere. Pranz: salata de castraveti, rosii si ardei. Mere la final. Gustare: un pahar de lapte vegetal (cocos, migdale, soia, orez, etc). Cina: salata de fructe de mare cu legume

Ideea 4: Mic dejun: salata de mere si morcovi (300 g). Pranz: supa de legume. Mere la final. Gustare: salata de fructe. Cina: rosii umplute cu orez si legume. Rezultatele dorite vor incepe sa se observe inca din primele zile ale dietei. Abdomenul tau va deveni mai plat si vei incepe sa te simti mai usoara si mai energica. Pe durata dietei de 10 zile mere vei slabi intre 6 si 10 kilograme, in functie de organismul tau.

Atentie! Nu este recomandat sa reiei aceasta dieta mai devreme de 6 luni.

Contraindicatii: Sarcina si alaptare; Reactie alergica la mere; Aciditate stomacala crescuta; Afectiuni renale.