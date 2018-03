Dieta de 3 zile pentru detoxifierea colonului, ficatului, plămânilor şi desfundarea arterelor. Scăpaţi de toxine şi de apa în exces

Indiferent ce facem, suntem tot timpul expusi la diverse toxine. Acestea se gasesc in aerul pe care il respiram, alimentele pe care le consumam si cosmeticele pe care le folosim. In momentul in care acumulam foarte multe toxine in corp, mai multe organe ne sunt afectate printre care plamanii, ficatul si colonul.

De aceea este important sa tinem o cura de detox in mod regulat. Nu numai ca ne vom mentine sanatatea organelor, dar ne vom simti mai bine cu totul.

Detoxifierea este procesul de neutralizare, transformare si eliminare a toxinelor din organism.

Multe dintre aceste toxine provin din alimentatie, administrarea de medicamente si atmosfera. In interiorul organismului, grasimile, in special cele oxidate si colesterolul, radicalii liberi si alte molecule daunatoare actioneaza ca toxine.

Digestia inceata, disfunctiile colonului, activitatea deficitara a ficatului, slaba eliminare prin intermediul rinichilor, precum si afectiuni ale tractului respirator si pielii duc la toxicitate crescuta in organism.

Este important ca fiecare program de imbunatatire a sanatatii sa inceapa cu un program de detoxifiere. Administrarea periodica a unei cure de detoxifiere face minuni pentru sanatatea noastra!

In acest articol va vom prezenta o cura de 3 zile in care sa va curatati de toxine organele vitale ale corpului cum ar fi plamanii, ficatul si colonul. Se recomanda sa nu mai consumati produse lactate doua zile inainte de a incepe dieta.

Astfel, veti elimina din corp toxinele din aceste produse. In plus, se recomanda sa beti o cana de ceai de plante cu o noapte inainte de a incepe dieta pentru a grabi procesul de eliminare a toxinelor din organism. Nu este recomandat sa faceti exercitii fizice solicitante pe perioada dietei.

Dieta de 3 zile

• Beti 300 ml de apa cu sucul a doua lamai inainte de micul dejun. La micul dejun este recomandat sa beti 300 ml de suc de gref/ grapefruit. Daca nu va plac grefele, puteti inlocui cu suc de ananas.

Aceste sucuri contin agenti care au capacitatea de a preveni cancerul si va vor imbunatati sistemul respirator.

• Beti 300 ml de suc de morcovi in timpul micului dejun si in timpul pranzului pentru a va alcaliniza sangele.

• Beti 400 ml de suc sau shake fi din banane, pere sau caise intrucat au un continut ridicat de potasiu

• Inainte de a va duce la culcare, beti 400 ml de suc de merisor pentru combaterea microorganismelor din plamani care pot duce la infectii

• Este recomandat sa va relaxati cu o baie de apa calduta in fiecare dintre cele trei zile timp de 20 de minute. Prin transpiratie veti elimina toxine din organism

• Puneti intre 5 si 10 picaturi de eucalipt intr-un recipient cu apa fierbinte si tineti-va capul deauspra aburilor. Respirati pana cand apa incepe sa se raceasca.

sursa: andreilaslau.ro