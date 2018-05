Dinamo rămâne fără vedete. Anunţul făcut de antrenorul Florin Bratu înainte de meciul cu Gaz Metan Mediaş

“La Sfântu Gheorghe veneam după patru victorii la rând, din păcate nu am reuşit să câştigăm, însă am întâlnit o echipă bună, care pe teren propriu este redutabilă şi sper că băieţii au înţeles că trebuie mai mult pentru a readuce victoriile la Dinamo. Nu este uşor să îi motivez pe jucători, pentru că atunci când te pregăteşti de un alt obiectiv şi te trezeşti într-un alt obiectiv e complicat, însă cred că am reuşit să menţin un echilibru la echipă, să îmbin jucătorii cu experienţă cu cei tineri. Cei tineri care au intrat au arătat potenţial pentru ceea ce urmează. Sper să îi motivez în continuare. Mai avem şapte jocuri, mai sunt 21 de puncte în joc, foarte multe, aşa că ne putem spăla din ceea ce nu s-a petrecut în trecut, cu necalificarea echipei în play-off”, a spus Bratu.

Întrebat pe ce poziţie s-ar fi aflat Dinamo dacă ar fi ajuns în play-off, tehnicianul a răspuns: “Cred că în primele trei. La lotul pe care îl are Dinamo, era cu totul şi cu totul altă motivaţie. Nu s-a realizat acest lucru din păcate. Dar eu cred că există potenţial la Dinamo şi se putea face o figură frumoasă în play-off”.

Bratu i-a felicitat pentru dăruire pe jucătorii care vor pleca de la Dinamo în această vară. “Îi ştiţi pe cei care termină contractele, probabil doi dintre ei vor mai rămâne, le vom prelungi contractele, ceilalţi din păcate nu vor rămâne. Înţelegem situaţia, ei au înţeles situaţia, şi vreau să îi felicit pentru cum se pregătesc la antrenamente, pentru dârzenia de care dau dovadă. Este şi cazul lui Adam (Nemec), care a spus că nu mai rămâne. Este normal să ne bazăm în special pe jucătorii care au contracte, pe jucători tineri, pentru că vreau să evaluez foarte bine lotul pe care îl am la dispoziţie în momentul de faţă, să ştiu cu cine merg la luptă din vară şi mi se pare o decizie normal, logică. Nu mi-a spus, e problema lui unde va pleca, cert este că nu va rămâne la Dinamo. E posibil să rămână Penedo. E unul din jucătorii pe care eu îi doresc şi sper ca săptămânile sau zilele următoare să cădem de comun acord”.

Florin Bratu a precizat că se gândeşte la câteva transferuri. “Mă aştept şi la un buget de transferuri, deja ne gândim şi la câţiva jucători. I-am văzut, sperăm să rezolvăm şi aceste lucruri pe posturile pe care cred eu că avem nevoie să vină. O să vedeţi la Dinamo o echipă tânără şi o echipă ambiţioasă din vară. Am vorbit cu conducerea clubului, jucătorii pe care îi avem la dispoziţie în momentul de faţă şi sunt sub contract, şi sunt destul de mulţi şi buni probabil vor rămâne, cei împrumutaţi 2-3 se vor întoarce şi îi vom vedea la treabă, plus avem mulţi jucători tineri care s-au integrat în sânul echipei şi sper că o vor face şi din vară, ţine numai de ei. Torje are contract până la vară, probabil că va pleca”, a adăugat el.

Bratu nu vrea însă să fie aduşi la Dinamo fotbalişti care nu au jucat de ceva timp. “Probabil că şi acum vor veni jucători liberi de contract, dar mă interesează faţă de anii trecuţi să vină jucători la Dinamo care au jucat. Nu care vin accidentaţi sau n-au mai jucat de jumătate de an sau un an. Pentru că îmi trebuie şi mie timp după aceea să-I pun pe picioare şi la Dinamo nu prea există răbdare”.

Florin Bratu a menţionat că îl simte pe Ionuţ Negoiţă foarte implicat. “Vorbesc aproape zilnic cu dânsul, este un tip foarte ambiţios, vrea în continuare ca echipa să aibă rezultate. Mi se pare normal. Atunci când am venit la echipă era uşor căzut, era foarte debusolat, dezamăgit de ceea ce se întâmplase, dar acum îl simt bine. Îl simt aproape de echipă”.

Tehnicianul a declarat că vrea să realizeze la Dinamo ceea ce a făcut Gheorghe Hagi la FC Viitorul. “Cred că am reuşit cel mai mult să mă apropii de ceea ce s-a vrut şi s-a cerut la Dinamo, de întinerirea echipei, de a se baza foarte mult pe jucătorii tineri. Mă uitam şi aseară la meciul celor de la Viitorul şi vedeam cum sunt acolo chiar în primul 11 cinci jucători, după aceea pe bancă încă câţiva jucători cu care eu m-am bătut anul trecut la Liga Elitelor, la under 19, şi iată că au promovat, jucătorii sunt titulari. Ciobanu, Măţan, Drăguş, sunt jucători interesanţi care joacă şi Gică le dă credit şi sunt la un nivel bun şi cu siguranţă vor creşte. Asta încercăm să facem şi noi, încerc să fac şi eu, uşor-uşor să împrospătăm această echipă. Normal, nu putem juca numai cu jucători tineri, dar avem jucători cu experienţă, jucători buni, un nucleu foarte important, vor mai veni şi alţii, probabil 4-5 transferuri pe care vrem să le facem, şi să îmbinăm experienţa cu tinereţea pentru a avea o echipă competitive, cu foame de rezultate, de performanţă”.

Lui Bratu i-ar fi plăcut să aibă un antrenor cum este el, “pentru că fiecare jucător are nevoie şi de autoritate”.

El a mai spus că nu are nicio problemă cu Ionuţ Dănciulescu, iar oficialul dinamovist este foarte implicat la echipă. “ În orice instituţie, societate, echipă există şi neînţelegeri. Este normal. Fiecare are punctul lui de vedere. Dar niciodată să ne certăm, niciodată să scoatem cuţitele, cum s-a spus. Vreau ca ideile noastre să ajungă la un numitor comun, ceea ce se întâmplă. Şi să ştiţi că Danciu de când am venit eu antrenor este un director general care se implică şi care mă ajută foarte mult vorbind chiar cu jucătorii, acum avem ceva discuţii de prelungire de contracte sau de a veni jucători, iar el este implicat, este mereu cu mine în toate deplasările, chiar şi când jucăm acasă îl simt prezent, vine în vestiar, chiar îi mulţumesc pe această cale şi nu am niciun fel de problemă cu el. Normal că mai vorbim în contradictoriu, dar nu ne-am certat”.

Echipa Dinamo va juca duminică în etapa a opta a play-out-ului Ligii I, în deplasare, cu Gaz Metan Mediaş, de la ora 18.30.