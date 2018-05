Ecaterina Andronescu, la lansarea programului politic Pro România. Ponta: Vom depune cerere pentru înfiinţarea de grup parlamentar

UPDATE Victor Ponta, liderul Pro România, a anunţat, luni, că săptămâna aceasta va depune cerere pentru pentru înfiinţarea de grup parlamentar.

"Săptămâna aceasta vom depune cerere pentru înfiinţarea de grup parlamentar. Suntem 11 parlamentri şi vor mai veni", a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a mai spus că partidul va avea şi un candidat la alegerile prezidenţiale, despre care a spus că se află în sală, dar pe care nu l-a nominalizat.

"În zona de centru - centru-stranga nu exista niciun candidat, vom propune un candidat care să poată veni cu un program de ţară de centru-stânga. Este astăzi aici în sală", a declarat Ponta.

Fostul premier a descris Pro România drept un "start-up party” cu orientare pro-europeană, un proiect pe termen lung, fără pretenţia de a avea guvernarea exclusivă în perioada imediat următoare. Baroniada care a măcinat mereu progresul este oficial la putere, în funcţiile publice analfabetismul şi incompetenţa administrativă, agresivitatea faţă de alţii şi obedienţa faţă de şef sunt singurele criterii de promovare", a declarat Ponta.

"Astăzi lansăm un start-up party. Cei din mediul business înţeleg cel mai bine conceptul, dar acum este aplicabil în toate domeniile. Este prima construcţie politică bazată pe credinţa iniţiatorilor că societatea românească va suferi transformări fundamentale legate de progresul tehnologic, de educaţie demografică şi de cultură. Partidele politice actuale au o incapacitate cronică structurală de a se adapta la aceste schimbări. În loc să gândească cum trebuie să fie politica viitorului, ei folosesc metode din trecut (comuniste sau chiar feudale) pentru a menţine puterea de azi. Nimic pentru viitor", a declarat Victor Ponta, potrivit News.ro.

El a susţinut că echipa Pro România este fiormată din oameni cu o gândire social-liberală şi progresistă.

"Proiectele noastre vor fi de acest gen şi se vor adresa tuturor celor care cred în dezvoltare socială şi economică stabilă şi predictibilă. În toată Europa, mişcările de stânga au pierdut pentru că nu s-au adaptat la schimbările tehnologice şi sociale. Dreapta pierde în faţa extremiştilor pentru că luptă pe terenul populismului şi al demagogiei. Noi vom fi radicali în promovarea dezvoltării României. Acest lucru nu se poate face nici cu populism, nici cu incompetenţă sau opoziţie oarbă", a afirmat fostul premier în discursul său presărat cu ironii la adresa PSD.

"O societate nu poate să progreseze scoţând în faţă analfabeţi politic, care se califică doar pentru că sunt obedienţi”, a declarat Ponta.

El a afirmat că vrea ca din Pro România să facă parte oameni care ştiu să vorbească şi limba română, şi limba engleză şi să nu i se alăture "cei care reprezintă baronetul, oprişanii".

"Ultima campanie electorală a fost câştigată cu pliante şi proiecte care se legitimau cu buna guvernare din anii 2012-2015. Mulţi dintre oamenii din acea echipă sunt deja aici astăzi sau se vor alătura în curând. Acum am constatat că totul a fost o înşelătorie, o păcăleală pentru noi şi pentru alegători. Că adevărata viziune este a unui sistem politic feudal în care politica se exercită prin clientelism şi forţă oarbă. Voturile se cumpără şi nu se obţin, baroniada care a măcinat mereu progresul este oficial la putere, în funcţiile publice analfabetismul şi incompetenţa administrativă, agresivitatea faţă de alţii şi obedienţa faţă de şef sunt singurele criterii de promovare. Din păcate, opoziţia politică este doar opoziţie şi nu alternativă. Noi nu vrem la guvernare înainte de legitimarea printr-un vot democratic. Dar vom forţa partidele clasice fie să sprijine proiectele noastre de dezvoltare, fie să se ducă în mod rapid spre zona extremă a electoratului captiv. Suntem conştienţi că există şi în politică, la fel ca la fotbal, galerii de oameni care trăiesc doar pentru credinţa oarbă în propria echipă şi ura faţă de adversari. Însă cei mai mulţi din societate îşi doresc acele proiecte echilibrate care să asigure stabilitate şi predictibilitate în dezvoltare", a afirmat fostul premier în discursul său.

El a mai spus că esenţial pentru viitorul României este construcţia unui vehicul politic care să promoveze şi să asigure dezvoltarea stabilă, predictibilă şi fără sincope a societăţii.

"Din păcate, acum ratăm această oportunitate, iar mediul politic este o frână şi un factor de dezechilibru în eforturile private de dezvoltare ale mediilor nepolitice. În loc să ofere leadership, politica risipeşte resurse pentru a cumpăra voturi şi complicităţi. Din acest motiv am ales denumirea de Pro România. Suntem convinşi că toţi cei prezenţi aici doresc dezvoltarea României. Noi suntem pro şi nu contra. Am trăit şi am votat numai în paradigma războiului şi a contra ceva sau cineva. Contra străinilor, contra privatizărilor, contra PSD, contra Năstase, contra Băsescu. Acum contra statului paralel, a Băncii Naţionale, a multinaţionalelor sau a tinerilor care nu votează ce trebuie. Ura este singurul subiect al dezbaterilor publice de la televizor şi până în Parlament. Dacă toţi sunt contra, noi o să fim PRO. Şi o să încercăm să îi mobilizăm pe cei PRO România", a mai declarat Ponta.