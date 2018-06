Emil Rengle a anunţat ce va face cu banii primiţi la "Românii au talent"

Fostul concurent a reușit să plece acasă cu suma de 130000 de euro, după ce a câștigat atât premiul de originalitate, cât și marele premiu, în valoare de 120000 de euro, scrie click.ro. Emil a dezvăluit că va dona o parte din premiu, iar de restul vrea să își cumpere un apartament.

Citeşte şi Scandal după ce Emil Rengle a câştigat Românii au talent 2018. Fanii show-ului fac acuzaţii grave

„O parte din ei o voi dona. Cu restul vreau să-mi iau un apartament. Și să mă stabilesc în România, după atâta timp de hoinăreală prin lume. Stau în chirii de la 20 de ani, de când am venit în Bucureşti. Am locuit cu prieteni, colegi, am schimbat multe case.

Oricum, de la 19 ani şi până anul trecut am călătorit în SUA, Mexic, China, unde am lucrat ca dansator şi coregraf. Jumătate din timp eram în ţară, cealaltă plecat. Premiul de la „Românii au talent" reprezintă pentru mine semnul divin că trebuie să fiu acasă", a spus Emil.

Emil vrea să își ajute și familia

Întrebat ce ar mai face cu banii dacă ar mai rămâne cu ceva, Emil a dezvăluit că i-ar împărți cu familia sa, de care este foarte apropiat.

„Vreau să împart restul premiului cu familia. Vreau să îi ajut pe ai mei, să le ofer un trai mai bun. Am o familie simplă. Tata e taximetrist, mama e casnică în prezent, dar a lucrat la o fabrică de pantofi. Iar sora mea, Dalma (29 de ani) e angajată într-o fabrică din Oradea (n.r. aici locuieşte familia lui Emil).

Citește și: Câștigător Românii au talent 2018 – Emil Rengle a câștigat finala sezonului 8 al show-ului difuzat de Pro TV

Deşi condiţiile noastre de trai nu au fost excelente, am învăţat să fim uniţi, mereu ne-am găsit fericirea în lucruri simple pentru că dragostea învinge orice obstacol. Noi avem o relaţie deschisă. Aşa că în viitorul apropiat ne vom aşeza cu toţii la masă şi vom decide ce vom face pentru noi", a mai spus concurentul de la Românii au talent.