EXATLON. Asta nu s-a văzut în cadrul show-ului. Diana Bulimar are un tatuaj secret, într-o zonă ascunsă FOTO

Diana Bulimar a tinut ascuns, la Exatlon, un tatuaj pe care si l-a facut in urma cu un an si jumatate, scrie kfetele.ro. Este vorba despre o fetita care tine in mana o sfoara care este legata de o semiluna, desen care se afla langa sanul stang.

Diana a publicat o imagine cu acest tatuaj in septembrie 2016, pe contul ei de Instagram, insa l-a tinut bine ascuns in timpul show-ului Exatlon. Sportiva a participat la competitii imbracata, de obicei, intr-un costum de baie dintr-o singura bucata, de culoare rosie.

Diana Bulimar a fost eliminata miercuri de la Exatlon, in urma voturilor publicului. Ea a fost nominalizata alaturi de Oltin Hurezeanu si Larisa Vasile, insa a primit cele mai putine mesaje de sustinere din partea telespectatorilor emisiunii.