EXATLON ROMANIA 2 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D: Traseu istoric pentru Faimosi şi Războinici

EXATLON ROMANIA 2 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Războinicii și Faimoșii se vor înfrunta într-o nouă bătălie în cadrul Exatlon România.

Faimosii au castigat proba bonus din editia Exatlon 1 aprilie. Acesti au avut dreptul sa vorbeasca prin mesaje, timp de 5 minute, cu un prieten.

Diana Belbita a vorbit cu Anda Adam. Artista i-a povestit ce se intampla in tara, insa a devenit ingrijorata in momentul in care Diana Belbita i-a spus ca este accidentata.

"Ma bucur ca s-a intamplat acum si ca am vorbit cu Anda. Am avut emotii. Imi doream sa pot comunica cu cineva din tara", a spus Diana Belbita.

EXATLON ROMANIA 2 APRILIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Oltin Hurezeanu, unul dintre participanții la emisiunea Exatlon România, a dezvăluit ce problemă de sănătate are, problemă care îl împiedică să dea randamentul dorit la competiție.

Oltin Hurezeanu, unul dintre participanții la emisiunea Exatlon România, a dezvăluit ce problemă de sănătate are, problemă care îl împiedică să dea randamentul dorit la competiție.

Din păcate, Oltin nu dă randamentul dorit în echipa Faimoșilor, astfel că aceștia au pierdut din no jocul pentru casă din ediția din 31 martie a competiției.

Oltin Hurezeanu a explicat care este, de fapt, motivul pentru care nu se descurcă bine la probele din concurs. Acesta a afirmat că are o problemă de sănătate la spate, care îl împiedică să fie la fel de performant ca și colegii săi de echipă.

“Problema cea mai mare a mea nu sunt alergările. Oricât am încercat să evoluez, eu am și o problemă la spate. Eu nu pot mai mult. Este o problemă mai veche. Nu este locul meu să concurez cu Războinicii. Nu este bine să concurez pentru că nu aduc puncte și îi trag mult în jos pe ai mei”, a explicat Oltin Hurezeanu.

EXATLON 2 APRILIE 2018. Kanal D Live. In editia EXATLON de duminica seara am aflat ca noua concurenta de la Faimosi este Geanina Stana. Cea mai nouă concurentă la Exatlon, Geanina Stană, a avut o evoluție remarcabilă imediat ce a fost introdusă îm echipa Faimoșilor. Geanina a fost imediat lăudată și apreciată de coechipierii săi, pentru că a adus un plus de valoare echipei!

EXATLON 2 APRILIE 2018. Kanal D Live. De precizat ca Geanina Stana, noua Faimoasa de la EXATLON, a aparut la TV intr-o emisiune extrem de populara. Geanina a participat la „bravo ai Stil”. Geanina Stana are 23 de ani si este pasionata de atletismul de anduranta.

In vara anului 2017, Geanina a debutat pe sticla in postura de concurenta la reality show-ul de fashion si stil „Bravo, ai stil!”, unde a fost eliminata la inceputul lunii noiembrie.

EXATLON 2 APRILIE 2018. Kanal D Live. Încă de la prima evoluție la EXATLON, Geanina Stană a adus și primul punct pentru echipa faimoșilor. A început cu stângul, pentru că Geanina a pierdut la limita in prima sa proba, atunci când a concurat contra Alinei. Imediat însa a adus un punct prețios în cursa cu Roxana. Cel care a ajutat-o a fost colegul său, Vladimir Drăghia, care a îndrumat-o și a susținut-o de pe marginea terenului de joc.

EXATLON 2 APRILIE 2018. Kanal D Live. Tânăra venită în locul Ancăi Surdu a fost prezentată oficial, duminică seara, iar Cosmin Cernat a ținut să aduge că potrivit regulamentului beneficiază de imunitate timp de o săptămână, adică nu poate fi propusă spre eliminare.

„Am 23 de ani și sunt din București. Am făcut 10 ani atletism de performanță. Am făcut maraton. In 7 zile, am alergat 400 de kilometri. Am participat doar la ultramaraton si am iesit pe locul 45 din 10.000”, a spus noua concurentă.

EXATLON – CUM A FOST EDITIA DE DUMINICA



Ediția de duminica a emisiunii „Exatlon” a fost plină de adrenalină și emoții puternice. Acestea din urmă au atins cote maxime, după ce „Faimoșii” s-au împus în fața „Războinicilor” și au câștigat un bonus. Premiul a fost acela de a vorbi prin mesaje timp de cinci minute cu un prieten. În timpul conversației, unul dintre concurenții „Faimoși” a făcut o dezvăluire intimă.

Primul care a vorbit cu cineva drag din România a fost Vladimir Drăghia. Actorul și-a întrebat prietenul care locuiește la malul Mării Negre cum e fiica lui Alaia Zora și l-a anunțat că vara asta își aduce prietenii „câștigați” în timpul filmărilor din Republica Dominicană

„Ce face Zora? (…). Ăsta e prieten cu mine. Gata. Să ai grijă de plajă, că vin cu ăștia de aici.”, a spus Vladimir Drăghia, unul dintre concurenții de la „Exatlon”.

Actorul și Alice, mama fiicei sale, au o relaţie de mai mult timp. Cei doi au devenit părinţi pe 9 iulie 2017.

„Eu, la ultimul telefon, aveam din acela de-i dictam telefonului și scria. Tu îți dai seama ce se întâmplă pentru mine acum? Cu vulturii, bă! Spune-i să ne țină și nouă acolo, în față, la mare, un șezlong toată vara, că… nu-l plătim.”, a glumit Cătălin Cazacu.

Motociclistul a fost cel care a mărturisit că se simte asemenea unui călugăr și duce dorul distracției. În cadrul interviului acordat după ce a vorbit cu un amic foarte bun, Cătălin Cazacu a mărturisit că se bucură că își poate relua cariera după ce se va întoarce în țară.

„Prietenul meu Cosmin. Prima surpriză a fost… e greu să își închipuie cei de acasă, dar eu când am văzut un telefon în mână, mi s-a părut o chestie atât de nenaturală, încât nu știam, mi se păreau culorile alea atât de vii, nu știam pe ce să apăs. «Ne uităm toată gașca la tine. Totul e ok, între timp am devenit vecini». E clar, se înmulțește cartierul. Cică nu e zi în care să nu se vorbească despre noi și cică se vede senzațional ceea ce facem aici. I-am scris eu că sunt călugăr aici și duc dor de distracție și că înțeleg că merit să stau aici, că se vede frumos ceea ce facem noi. (…). «Sper că ne dăm anul acesta cu motorul». Că el se ocupă și de partea asta la mine. Am aflat că atunci când am să mă întorc acasă, mă pot întoarce la cariera mea liniștit, pentru că motocicleta mea mă așteaptă pregătită pentru a termina sezonul sau ce a mai rămas din el. (…)”, a declarat Cătălin Cazacu, unul dintre colegii actorului din echipa „Faimoșii”.