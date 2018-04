EXATLON ROMANIA 2018: "Va fi nevoit să abandoneze competiţia". Anunţul are i-a lăsat pe toţi fără cuvinte

Multi telespectatori au sustinut ca Ionut se preface si nu are dureri asa cum a declarat de multe ori, iar altii nu inteleg de ce se pune in pericol si joaca accidentat.

"Deci Ionut joaca pana isi rupe de tot piciorul si va fi nevoit sa abandoneze ca sa plece in Romania sa si-l opereze. E stupid felul cum risca si multi il apreciază pe tema asta ca "vai Doamne Ionut joaca cu piciorul rănit şi tot ii bate si x nu joaca pentru ca nu vrea sa rişte la fel ca el". Nu vad de ce asta ar fi o problema pentru voi. Diana practica un sport destul de complex de aici revine si faptul ca nu vrea sa rişte pentru ca ea din asta trăieşte şi asta ii place sa faca ! Ionut a jucat si el..dar din cate am auzit, nu prea are o poveste buna cu jocurile mma. El nu conştientizează deloc ca daca continua va trebui să părăsească competiţia de tot fara sa ajunga la nominalizări, din propunerea medicului. Îi inteleg disperarea de a-si ajuta echipa la cat de putini sunt, dar oare ce e mai bine? Sa plece si sa nu mai fie in stare sa ii ajute deloc sau sa stea pe bara pana se reface si apoi sa intre in forma? Nu il va judeca nimeni daca va sta pe bara, dar isi risca prea mult sănătatea, e prea disperat băiatul asta", a scris o fana a emisiunii Exatlon.