EXATLON ROMÂNIA. Cătălin Cazacu s-a întors în România. Iubita înşelată nu l-a aşteptat la aeroport

Exatlon s-a terminat înainte de semifinale pentru Cătălin Cazacu, scrie click.ro. Sportivul a revenit pe pământ românesc la scurt timp după ce a fost desemnat căştigătorul. Avionul în care concurentul s-a aflat a avut întâryiere şi a aterizat la Bucureşti în jurul orei 2.00. Slab şi cu barbă, Cătălin Cazacu a fost aşteptat de prieteni. Printre ei s-au aflat fostul coleg de suferinţă Giani Kiriţă, actorul Augustin Viziru şi jurnalista Mihaela Moise. De la marea revedere a lipsit însă femeia cu care Cazacu a format un cuplu până la Exatlon. Ana Roman, make up artistul, care locuia cu motociclistul şi-a luat bagajele din apartamentul lui şi s-a mutat într-un complex rezidenţial din zona Pipera.

Citeşte şi EXATLON ROMANIA: Anunţul făcut de Cernat după ce s-a aflat CASTIGATORUL EXATLON 2018. Fanii sunt în extaz, nimeni nu se aştepta

Dezamăgită de declaraţiile lui, dar şi de imaginile compromiţătoare pe care camerele de filmat le-au surprins în Republica Dominicană, tânăra nu a suportat să mai rămână în relaţie. Bruneta a recunoscut că suferă teribil după ce iubitul ei şi Claudia Pavel s-au apropiat foarte mult în timpul emisiunii de la Kanal d.

"Este evident că există o apropiere între noi. (n.r. Claudia Pavel Nu este ceva forțat, nimeni nu joacă teatru. Cel puțin eu nu joc. Dacă ea face asta, atunci merită nu unul, ci trei Oscar-uri. Aici cunoști adevărată față a unui om, adevăratul caracter. Ajungi să observi că îți plac lucrurile astea naturale. Eu o să o pup pe Claudia de câte ori vreau. Eu nu pot pune o definiție acestei povești. Nu știu ce final are. Nu există un început al poveștii. Nu a făcut nimeni nimic, de asta este atât de mișto, pentru că nu știm exact ce este.

Claudia nu are de ce să fie acuzată, poate doar că a fost sinceră. Nu există cineva căruia să-i dau explicații acasă, nu am cui să dau explicații aici. Eu sunt singurul în faţa căruia trebuie să mă justific. Ce s-a întâmplat aici sunt niște sentimente mult mai curate decât s-ar putea întâmpla. Am lăsat multe lucruri acasă pe care probabil nu le voi mai găsi, eu m-am schimbat. Eu când am plecat de acasă am plecat dintr-o situație greu de descris. Eu am fost corect față de oamenii care au fost corecți cu mine. Fiind prins în problemele mele, nu am avut timp să-mi fac ordine în viață", declara Cătălin Cazacu în urmă cu trei luni la scurt timp după ce Claudia Pavel a fost eliminată, iar acasă iubita lui îşi făcea bagajele şi se muta din casa lui.