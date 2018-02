EXATLON ROMANIA. Scene fierbinţi după victoria de sâmbătă seară. Cine a făcut striptease în faţa camerelor

EXATLON ROMANIA. E fericire mare in tabara Razboinicilor dupa ce au castigat ingredientele unei petreceri in fata Faimosilor la un scor categoric: 10-6. S-a dansat, s-a cantat si s-a mancat la petrecerea Razboinicilor. Alex i-a oferit Roxanei cateva lectii de dans, Mariana si Alina s-a relaxat iar Radu a fost chiar mai indraznet: si-a scos tricoul pe ritmul muzicii si a inceput sa danseze lasciv in fata colegilor.

"Eu sunt un o al distractiei, si in viata de acasa mie imi place distractia", a marturisit Radu a doua zi dupa petrecere.

Mariana a dezlantuit tigrul pe ritmuri de muzica populara la petrecerea Razboinicilor! Nu iti imaginai ca o sa vezi asa ceva in mijlocul junglei tropicale