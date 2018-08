FCSB - Sepsi live video: Anunţul lui Gigi Becali, se schimbă totul la vicecampioana României

FCSB - Sepsi live video: "Roman e jucătorul pe care l-am plăcut de zece ani. Şi acum un an, am vorbit şi cu Iftime şi cu el, el că nu vreau… Acum am vorbit cu el şi cu Iftime şi am zis: ‘Dacă mă calific, vii?’ L-am convins până la urmă şi a venit. Dacă eu am luat toţi căpitanii din România, dacă nici căpitanii din România cu toţi la un loc nu câştigi campionatul, cu cine-l mai câştigi? Am luat toţi căpitanii României. Am luat doi căpitani, unul din play-off, de la Astra, şi celălalt la mustaţă de play-off, de la Botoşani”, a spus Becali.

El a precizat că Florin Tănase a fost schimbat la meciul de joi cu Hajduk Split pentru că “el nu este căpitan”. “Este căpitan, dar nu are calităţi de căpitan. Fugea de minge. Ăla nu este căpitan. Poate cel mai mult din echipa asta pe Tănase îl iubesc, dar nu este căpitan. Are calităţi, are calitate mare, dar ca să fii căpitan trebuie să ai bărbăţie. El nu are bărbăţie. Cum e Pintilii de exemplu, nu contează cine e în faţa lui, joacă la fel”, a adăugat Becali.