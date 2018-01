Fimoza. Iata ce trebuie sa stii daca esti parinte de baiat

Am ales acest subiect pentru ca reprezinta una din cele mai frecvente probleme cu care ma confrunt. Se pare ca toata lumea cunoaste un copil care a "trebuit" operat datorita unui preput ingustat, cunoscut de asemenea ca fimoza. Cand oamenii aud aceste intamplari, majoritatea nu pune la indoiala validitatea dignosticului si tratamentului si il accepta pur si simplu ca si "ceea ce trebuie facut".

Se poate ca atat de multi baietei sa se nasca cu un asemenea defect sau exista o epidemie a interpretarii gresite a diagnosticului raspandita atat de larg printre medici? In acest articol, voi trece in revista dezvoltarea firesca a organului genital masculin si voi explica de ce diagnosticul de fimoza la copii este aproape in totalitate gresit.

In plus, voi sublinia ce reprezinta cu adevarat fimoza, tratamentul adecvat si de ce medicii sunt atat de confuzi, ca sa nu folosesc alt termen. In primele luni si ani de viata preputul este intim aderent de glandul (capul) penisului. Tesutul in sine este fibros si dens la aceasta varsta, continand o retea de fibre musculare; deschiderea preputului functioneaza ca un sfincter si se relaxeaza doar pentru a permite evacuarea urinei. Aceasta conformatie are cateva functii importante: protejeaza penisul aflat in dezvoltare de materiile fecale, bacterii si alti patogeni daunatori. Acest lucru este important mai ales in perioada folosirii scutecelor cand bebelusul este mereu expus la propriile materii fecale (E-coli si alte bacterii/virusuri daunatoare); protejeaza glandul si impiedica desensibilizarea si keratinizarea sa; asigura protectie impotriva infectiilor de tract urinar. Pe masura ce copilul creste, preputul se va separa de gland. Acest lucru poate dura ani de zile pentru unii baietei, iar pentru altii avem impresia ca separarea preputului de gland se produce brusc.

In timpul sau dupa procesul de separare, pot sa apara conglomerate da celule epiteliale descuamate (moarte) sub forma de smegma. Aceste conglomerate de celule moarte ajuta la separarea preputului de gland. Nu este necesar a se incerca indepartarea smegmei situata intre gland si preput. Se va elimina de la sine in timp prin orificiul ingustat. Chiar daca preputul s-a diferentiat complet de gland aceasta nu inseamna ca decalotarea este posibila. Decalotarea este o functie separata servind actului sexual. Decalotarea permite preputului sa glisese peste glandul penisului. deschiderea acestuia sa se fi largit pentru a permite alunecarea din nou peste gland.

