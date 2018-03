Floarea de colţ, zece lucruri pe care nu le ştiai despre una dintre cele mai rare plante

1. Leontopodium alpinum cunoscuta popular drept floarea de colt este o planta rara ce creste in etajele alpin si subalpin, la altitudini de 1.300-1.500 m;

2. In Romania floarea de colt este raspandita in Muntii Vrancei, Rodnei, Retezat, Bucegi, Piatra Craiului, Ceahlau, Bicazului, Fagaras, Hasmasul Mare, Apuseni, la Vidra, in Cheile Rametului si in Cheile Intregalde;

3. Floarea de colt este o planta perena cu o tulpina dreapta fara ramificatii ce poate ajunge pana la 20-30 cm inaltime; aceasta creste pe stancile calcaroase neaccesibile omului;

4. O planta are numeroase si micute flori, compuse din petale albe (numite bractee) dispuse in asa fel incat lasa impresia unei flori intregi in forma de steluta;

5. Intreaga planta este acoperita de peri argintii ce o protejeaza de vant;

6. Botanistul Alexandru Borza a facut, prima oara in 1911, un studiu amanuntit al florii de colt, el fiind cel caruia i se datoreaza declararea acesteia monument al naturii, inca din 1931;

7. Arealul de raspandire s-a redus semnificativ de la cercetarile lui Alexandru Borza; principalii “dusmani” ai gingaselor flori sunt turmele de animale sau mainile turistilor;

8. Frumusetea florii de colt a dat nastere unei bogate terminologii la romani: Albumita, Albumeala, Floare Alba, Floare de colt, Floarea Reginei, Floarea Doamnei, Floarea de stanca, Lanarita, Siminic, Steluta, Talpa Matei etc;

9. In traditia romaneasca, floarea de colt are o semnificatie aparte – ea este un simbol al dragostei, al puritatii si al fericirii;

10. In popor se spune ca feciorii isi dovedeau dragostea si curajul iubitelor lor, culegandu-le flori de colt;