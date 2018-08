Gaz Metan - FCSB LIVE VIDEO. GAZ METAN MEDIAŞ - STEAUA ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Echipă surpriză aleasă de Dică

Meciul Gaz Metan Mediaș - FCSB, din etapa a patra a Ligii 1, se va disputa duminică, de la ora 21:00, ÎN DIRECT la Digi Sport 1.

ECHIPELE DE START

Gaz Metan: Batista - Creţu, M. Constantin, Diallo, Buşu - Fofana, Cristea - Olaru, Chamed, Ely Fernandes - Carlos Fortes.

Antrenor: Mihai Teja

Echipa de start a celor de la FCSB: Bălgrădean - A. Jakolis, Planic, Nedelcu, Jr. Morais - Ov. Popescu, Qaka - Man, Moruțan, Fl. Coman - Rusescu

Rezerve: A. Vlad - Pintilii, L. Filip, Gnohere, F. Tănase, R. Benzar, Teixeira

Antrenor: Nicolae Dică

Medieşenii întâlnesc FCSB într-un moment mai bun ca niciodată. Elevii lui Mihai Teja au depăşit orice aşteptare în acest start de campionat, fiind neînvinşi înaintea partidei cu FCSB. Gaz Metan a început campionatul cu o victorie obţinută pe teren propriu, 2-1 contra Concordiei Chiajna, meci în care un debutant avea să înscrie golul de trei puncte: Carlos Fortes. Între timp, atacantul portughez şi-a depăşit statutul de surpriză şi le-a mai adus medieşenilor încă patru puncte în rundele care au urmat. Fortes a înscris şi în remiza cu Voluntari, 1-1, pentru ca în runda a treia să marcheze golul de 3-2 al succesului cu Dinamo.

Duminică, atacantul portughez venit din liga a treia portugheză, îşi dă cel mai important test al carierei. Înaintea partidei, patronul FCSB-ului, George Becali, şi-a exprimat public interesul pentru Carlos Fortes, dar s-a lovit de refuzul jucătorului.

Gaz Metan - FCSB LIVE VIDEO. "Transferul" lui Carlos Fortes

Gigi Becali a anunţat că atacantul Carlos Fortes poate ajunge la FCSB în pauza de iarnă, dar informaţia a fost infirmată atât de jucător, cât şi de oficialii lui Gaz Metan.

”Păi dacă au fost impresarii lui la mine. Au zis niște sume. Și le-am spus suma asta dacă duminică își dă cu stângul în dreptul (n.r. râde). Glumesc. Eu le-am spus să facem actele repede și să joace duminică în roș-albastru. Au zis că nu e posibil. Au zis că vor să îl mai țină 6 luni la Gaz Metan. Îl iau un an împrumut, cu drept de cumpărare pe 5 ani. Și contract cu el. Îl pun pe cântar când vine, cu "Bizonul" nu am făcut aşa pentru nu am avut experiență", a spus Gigi, în direct la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club, cu câteva zile în urmă.

Fără golurile înscrise de Fortes, Gaz Metan Mediaș ar fi acumulat în clasament numai două dintre cele șapte puncte. Toate cele 3 reușite au stabilit scorul final al partidelor, 2-1 cu Chiajna, 1-1 la Voluntari și 3-2 cu Dinamo.

”Clubul nu vrea și nu va vinde niciun jucător la ora asta. Noi pe Fortes îl avem în coproprietate cu Braga. Noi avem 60%, Braga are 35% și 5% are clubul din liga a treia. El are patru kilograme în plus. Noi îl pregătim prin joc.

Nu am nicio problemă cu domnul Becali. Nu am nicio treabă. Nu vom vinde nici în iarnă. Ne lăsăm pe mâna clubului Braga, ei au alte sume. Noi doar creștem jucătorul. Nu vom vinde nimic. Punct.”, a fost răspunsul lui Ioan Mărginea pentru Becali.

Gaz Metan - FCSB LIVE VIDEO. Dică aşteaptă fundaşul central

După accidentările lui Bălaşa şi Momcilovic, roș-albaștrii atacă pista Lindsay Rose -fotbalist de la Lorient (liga a doua franceză). Fundașul central de 1,84m este cotat de transfermarkt.de la 800.000 de euro și în a doua jumătate a sezonului trecut a fost împrumutat la Bastia. Pistele Jubal și Puljic au fost abandonate - jucătorii sunt istorie pentru FCSB!

Rose a mai trecut în carieră pe la Laval, Valenciennes și Lyon. În urmă cu doi ani, Lyon l-a cedat definitiv la Lorient. Cu selecții la toate naționalele Franței, lui Rose i se prevedea un viitor măreț, însă nu a reușit să confirme părerea specialiștilor. Asta pentru că o accidentare teribilă, în stagiunea 2013-2014, i-a pus în pericol cariera. Pe vremea aceea la Valenciennes, apărătorul a prins doar nouă meciuri în întreaga carieră, suferind o ruptură de ligamente.

Acum, Rose a scăpat de problemele medicale și vine după cel mai bun sezon al carierei sale. În stagiunea precedentă a marcat de 4 ori, fiind un om important al celor de la Lorient.

Gaz Metan - FCSB LIVE VIDEO. Episodul "Olaru"

Pe lângă Fortes, încă un jucător al medieșenilor a mai fost dorit de vicecampioană. Este vorba de Darius Olaru. Mijlocașul a mai fost la un pas să ajungă sub comanda lui Nicolae Dică și în iarnă, însă atunci evenimentele au luat o turnură la 180 de grade, după ce Gigi Becali îi pregătise deja contractul. Mai exact, la acel moment, oficialii medieșenilor nu s-au pus de acord cu Becali în ceea ce privește suma de transfer și procentele dintr-un eventual viitor transfer.

"La palat a fost domnul Ioan Mărginean, de la Gaz Metan, și au vorbit mai bine de o oră despre transfer. Becali dădea 500.000 de euro, medieșenii voiau cu 100.000 mai mult și 20 la sută procente dintr-un eventual transfer. Mai mult, au solicitat ca jucătorul să plece de la Mediaș abia în vară, pentru a ajuta echipa să rămână în prima ligă. Dacă la ultimul aspect cele două părți au fost de acord, la capitolul procente Becali a făcut o criză de nervi și n-au ajuns la înțelegere! Atunci Mărginean a zis că el nu cedează niciun euro și că transferul pică. Patronul FCSB-ului s-a enervat și le-a rupt contractul în față", a dezvăluit unul dintre oamenii din conducerea medieșenilor