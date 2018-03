Gheorghe Stan, adj. al Inspecţiei Judiciare: Înregistrarea cu Mihaela Focică în care vorbea despre presiunile şefei DNA este reală

Întrebat dacă înregistrarea apărută în presă, în care inspectorul Mihaela Focică vorbea despre presiunile care s-ar fi exercitat asupra sa, în contextul controlului de la DNA, a avut loc, Gheorghe Stan a răspuns:

"Trebuie să recunosc că a existat această discuţie între mine şi colega mea, doamna inspector Mihaela Focică, şi este reală. Însă de la bun început, vreau să menţionez că înregistrarea nu a fost destinată publicităţii sub nicio formă. Inspecţia Judiciară a transmis această înregistrare numai instituţional, către membrii Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dovedi veridicitatea susţinerilor noastre. Însă, având în vedere că există două plângeri penale formulate împotriva mea, mă abţin să fac comentarii pe această temă. În situaţia în care voi fi invitat de către organele abilitate, o să dau atunci explicaţiile necesare. Ce pot să spun e că în acel context era de datoria mea să iau atitudine şi adevărul trebuia spus chiar cu preţul afectării dreptului meu la imagine. Am 20 de ani de carieră şi în toată această perioadă nu am fost implicat în asemenea situaţii. În acelaşi timp trebuie să recunosc că nu m-am întâlnit cu astfel de comportamente în activitatea mea profesională. Am putut constata cu toţii evidenta lipsă de interes pentru conţinutul înregistrării. În schimb, am observat extrema curiozitate atunci când vine vorba despre cum a fost realizată înregistrarea. De ce? Întrebarea este evident retorică".

În septembrie 2017, pe site-ul luju.ro, a apărut o înregistrare audio cu inspectoarea Mihaela Focica plangandu-se adjunctului Inspectiei Judiciare Gheorghe Stan ca Laura Kovesi i-a cerut sa renunte la controlul de la DNA: "M-am panicat... cand m-a chemat mi-au tremurat picioarele... ce vaca... te baga intr-un cacat, iti nascocesc orice... e suficient sa ma suspende din functie, copilul meu ramane pe drumuri, nu mai am bani... Codrut a zis: 'e naspa de tine'. De aici a fost teama mea si mai mare”.

Inregistrare cutremuratoare realizata ambiental in biroul procurorului Gheorghe Stan inspector-sef adjunct al Inspectiei Judiciare. In data de 4 iulie 2017, imediat dupa ce la DNA a fost trimisa o echipa de control ca urmare a solicitarii ministrului Justitiei Tudorel Toader, una din cele sase inspectoare din echipa de control – Mihaela Focica a dat fuga la seful ei, procurorul Gheorghe Stan, zis "Giani", pentru a se plange ca a fost chemata la sefa DNA Laura Kovesi, cu care ar fi avut o discutie care i-ar fi paralizat picioarele de frica.

Din inregistrarea audio reiese ca inspectoarea Mihaela Focica era speriata de discutia avuta, s-a plans ca i se poate face oricand un dosar penal, ca ii e teama ca are copil acasa si rate de platit la banca, ca s-a incercat spalarea creierului ei, totul cu scopul de a fi determinata sa iasa din echipa de control de la DNA. Reiese ca discutii care i-au nascut stari anxioase ar fi avut si cu "Codrut" - adica cu procurorul Codrut Olaru, membru al CSM, un apropiat al sefei DNA.

Mihaela Focica a facut parte nu doar in echipa de control de la DNA, dar a fost si in echipa cu sefa ei Adriana Pampu Romanescu in dosarul disciplinar vizand OUG 13/2017, in care procurorii DNA Marius Bulancea, Jean Uncheselu si Paul Dumitriu au fost trimisi in judecata disciplinara pentru dosarul deschis abuziv Guvernului Romaniei. Ca un facut insa, inspectoarea Mihaela Focica s-a retras din dosarul cu cei trei procurori care au incercat sa demoleze Guvernul, iar in cazul controlului DNA, unde incepuse cu dreptul, s-a rasucit cu 180 de grade raliindu-se procuroarei Elena Radescu care a pactizat cu DNA. Tocmai din cauza acestei rasuciri profesionale, inregistrarea audio pe care o publicam prezinta maxim interes public.

În data de 21 septembrie, procurorul general al României, Augustin Lazăr, anunţa că procurorul inspector Mihaela Focică a depus o plângere penală la Parchetul General împotriva lui Gheorghe Stan, pe care îl acuză de șantaj. În aceeaşi zi, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis să-şi decline competenţa şi a trimis dosarul spre analiză către DNA.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a negat că a făcut presiuni asupra unui reprezentant al Inspecției Judiciare (IJ), așa cum s-a vehiculat în presă după apariția unei înregistrări audio ambinetale în care inspectorul Mihaela Focică s-ar fi plâns şefului ei direct, inspectorul şef adj.