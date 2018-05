Giani Kiriţă este DEVASTAT. "Nu mi-a venit să cred că A MURIT!"

O veste teribila zdruncina din temelii lumea sportului acum un an: Vasile Turcu, unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Liga 1, ani de zile actionar la Dinamo, a fost gasit strangulat in casa. Barbatul incercase sa isi puna capat zilelor din cauza datoriilor, iar pana la urma actiunea lui i-a fost fatala!

Giani Kiriţă a scăpat ieftin de la Exatlon. ŞOCUL VIEŢII îl aşteaptă la întoarcerea în România: ce veste îi va da FIICA SA

Vestea ca Vasile Turcu a incercat sa se sinucida i-a surprins pe toti, dar in special pe Giani Kirita, care il respecta enorm pe fostul actionar.

"Sunt socat, pentru ca inca nu imi vine sa cred. Eu l-am cunoscut in perioada in care inca eram jucator activ la Dinamo. Era un om care a pus suflet si chiar a ajutat echipa cat am fost noi impreuna", a spus fostul concurent de la Exatlon.