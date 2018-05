Gigi Becali anunţă stingerea conflictului cu Armata. Ce se va întâmpla cu MARCA STEAUA

Gigi Becali mai da proiectului CSA Steaua maximum doi ani. Dupa aceasta perioada de gratie, conducatorii de la CSA Steaua vor incerca o reconciliere cu FCSB, este de parere Gigi Becali.

CSA STEAUA vs. FCSB. Prima decizie a judecătorilor în PROCESUL DESPĂGUBIRILOR de 37 de milioane de EURO

CSA Steaua cere 37 de milioane de euro, suma considerata a fi prejudiciul creat de FCSB prin folosirea marcii, dar Gigi Becali spune ca nu se va ajunge pana acolo.

FCSB recunoaşte că a folosit ILEGAL marca Steaua. Ce au cerut avocaţii lui Gigi Becali ÎN INSTANŢĂ

"Va trece un an - doi, vor vedea ca sunt in ghilotina si o sa vina la impacare. Mai spera la prejudicii, tampenii, care nu are cum sa fie. Ei nu faceau fotbal, cum sa vanda fotbal cand ei nu aveau echipa de fotbal?", a spus Gigi Becali.