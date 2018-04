HOROSCOP 18 APRILIE 2018. Predicţii astrale pentru ziua de miercuri! Ce se întâmplă cu fiecare zodie

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Unele persoane iti descriu viitorul in culori foarte promitatoare, dar, desi vrei sa fii si tu optimist, de data aceasta ai rezerve daca sa-i crezi sau nu. De fapt, astepti dovezi mai clare ca va fi chiar asa de bine pe cat promit ei si stai in expectativa, precaut si un pic temator, ca nu cumva tot ce spun ei sa fie doar un scenariu fantezist dus la extrem. Vei crede totul atunci cand se va si intampla, de aceea preferi sa astepti sa vina acel moment si abia apoi sa te entuziasmezi la fel ca ceilalti.

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie – 21 mai)

La vorbe bune ti se raspunde cu rautati, la laude si complimente – cu critici si judecati severe, deci nu mai intelegi nimic. De ce se poarta unii cu tine asa, e un mare mister, pentru ca nu ai nimic cu nimeni, dar ceilalti parca vor cu orice pret sa te raneasca. Cel mai dureros e sa vezi ca exact cei la care tii cel mai mult ti se opun cu vehementa, dar tocmai pentru ca va leaga prea multe, le vei trece cu vederea lipsa de maniere, de diplomatie si de intelepciune si tot tu ii vei ierta. Dar pe inima ta cine o linisteste?

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te-ai inconjura azi numai de lucruri pozitive, ai vedea ca si gandurile tale se vor molipsi de aceeasi stare de bine. Incarca-ti vocabularul numai cu vorbe cu un continut motivant si pozitiv, spune doar da, pot si vreau, si vei descoperi la finalul zilei ca optimismul a pus stapanire si pe vocea ta interioara. Da, acea voce interioara care adeseori te face sa te indoiesti de puterile tale, cea care nu te lasa intotdeauna sa actionezi, acum suna altfel si te stimuleaza cu cele mai puternice afirmatii pozitive. Ajunge doar sa le inserezi adanc in constiinta ta si de acum inainte frazele tale vor incepe doar cu da.

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie – 22 iulie)

Ai nevoie de un impuls pentru a depasi o stare de incertitudine care te incearca. Parca ai vrea sa faci ceva, dar altceva te trage inapoi, te face sa te mai gandesti. N-ar fi rau sa lasi marile decizii pe altadata, pentru ca azi nu esti pe deplin convins ca varianta pe care o ai in minte este cea mai buna. Mai bine stai si analizezi situatia din toate punctele de vedere ca sa fii sigur ca ai inteles-o corect, inainte de a lua decizia finala. Da, mai bine mai stai un pic, pentru ca s-ar putea sa apara altceva din cu totul alta directie decat cea pe care o gandeai anterior. Peste cateva zile ti se va aprinde scanteia cea mai buna!

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie – 22 august)

Ai nevoie de mult studiu, ca atare propune-ti sa cauti, descoperi si sa explorezi serios acel domeniu care te va face sa te simti implinit. Esti pe drumul cel bun spre un apogeu personal, fie ca e vorba de un proces de dezvoltare spirituala inceput cu incredere, pentru ca vrei sa devii mai bun, mai matur, mai intelept, fie ca e un continuu studiu pentru a urca mai sus pe scara ierarhica. Te preocupa mult reputatia ta, renumele tau de bun profesionist, imaginea ta in cariera si ceea ce decizi azi poate avea efecte dintre cele mai bune si pe termen lung. Nu te astepta la rezultate imediate, e un drum lung si greu, dar plin de satisfactii atunci cand vei ajunge la capat. Ai curaj, deci, sa iei o decizie de zile mari privind drumul pe care vrei sa evoluezi in viata!

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august – 21 septembrie)

Uneori e nevoie de o veste socanta ca sa revii cu picioarele pe pamant mai repede, dar nu inseamna ca trebuie sa te sperie o astfel de idee. E mult mai buna o interventie abrupta, dar salvatoare, decat sa tot tergiversezi lucrurile lent, la nesfarsit. Bucura-te ca a aparut acest moment, care da, explodeaza ca o bomba, dar dupa aceea vezi realitatea mult mai bine si poti sa iei masuri mult mai prompte. Dupa eruptie, relieful capata alta forma, decorul arata altfel iar cenusa sedimentata devine sol roditor pentru viitoare recolte, deci priveste aceasta situatie ca pe o masura benefica, nu ca pe un motiv de stres si griji suplimentare!

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie – 22 octombrie)

Te afli intr-un anturaj pe care il cunosti foarte bine, parca ai fi de aici dintotdeauna, dar azi nu prea iti mai gasesti locul printre aceste persoane. Nu ai ce le spune, rutina a pus stapanire pe dialog si te-ai saturat sa discuti despre aceleasi subiecte banale si arhi-cunoscute. Esti o fire sociabila care isi doreste permanent comunicare, ca atare e timpul sa te gandesti sa-ti extinzi orizonturile spre alte medii, poate mai educate, poate mai elevate. Evadeaza din mediul prietenilor obisnuiti si tinde spre altceva mai bun!

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ziua este incitanta si iti ofera tot felul de provocari. Esti cuprins de un elan nou, care nu te reprezinta de obicei. Ori tocmai ti s-au aprins calcaiele dupa cineva si vrei ca relatia voastra sa evolueze mai repede spre un nivel superior, ori e doar o dorinta fantastica de a incepe un drum nou, pe care inainte nu aveai curaj sa pornesti. Energia care te copleseste scoate la iveala trasaturi pe care nici tu nu stiai ca le ai: incredere, curaj, tarie de caracter, pe care trebuie sa le pui in joc pentru a ajunge la scopul ales.

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Treci printr-un proces de transformare, dar nu te afli in cea mai buna stare emotionala. In loc sa te inarmezi cu rabdare, cu energie pozitiva, cu incredere, te lasi coplesit de pesimism si negativism. Il iei pe nu pot in brate si la tot ce ti se cere, te retragi, fara macar sa incerci sa vezi ce iese. Uneori, chiar si pesimismul poate fi motivatia de a lua taurul de coarne si a porni intr-o directie mai buna, deci nu te lasa coplesit de oboseala psihica ce te cuprinde, ci transforma insatisfactia in ambitia de a arata ca esti in stare de miracole chiar si cand conditiile nu sunt prielnice succesului.

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Joaca-te mai mult cu lucrurile serioase, pentru ca nu chiar totul trebuie privit cu o fata atat de sobra. Sunt situatii care ar merita o atitudine mai inocenta, mai jucausa, pentru ca nu tot ce se petrece acum in jurul tau are o nota grava. Cu simtul umorului si cu un dram de ironie sau auto-ironie in glas, ai putea trece mult mai usor peste o chestiune care, altadata, te-ar fi scos din sarite, dar acum iti dai seama ca nu merita sa-ti strici buna dispozitie. Bine faci, deci razi, fa haz de necaz, distreaza-te pe seama acestui punct sensibil, pentru ca nu e decat o experienta din care ai ceva de invatat. N-o trata ca pe un capat de tara, ci ca pe un divertisment.

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Ai creat un vis cu multa pasiune, dar ai ajuns intr-un punct de rascruce, cand descoperi ca se poate ajunge la visul tau cel mare si pe alta cale decat cea urmata pana acum. E normala deruta ta intr-un astfel de moment, pentru ca va trebui sa spui foarte ferm daca vrei sa mergi pe aceeasi cale ca inainte sau merita sa schimbi macazul pentru a-ti implini visul prin alte mijloace? Uneori nu calea de care te tii cu dintii este si cea mai buna, deci fii deschis la alternative.

HOROSCOP 18 APRILIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie – 20 martie)

Te-ai gandit vreodata ce rol important joci in viata altora? Priveste un pic in jurul tau sa descoperi cine te priveste cu atata consideratie si respect incat tot ce-i spui e litera de lege. E semn ca exista oameni care te respecta pentru ceea ce reprezinti, care tin cont de sfaturile tale si deci in ochii lor esti un maestru, un erou salvator, deci nu trebuie sa-i dezamagesti niciodata. Ofera-le in continuare sfaturile de care ai ei nevoie, pentru ca ai multa experienta. Inteligenta, intelepciunea, modul tau diferit de a privi lucrurile denota ca ai tot dreptul de a da si altora un exemplu de maturitate, deci invata-i si pe ei sa te urmeze!