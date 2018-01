HOROSCOP FEBRUARIE 2018: trei zodii pe care le aşteaptă un mare necaz

Berbec



Nativul Berbec va avea de suferit crunt in plan sentimental. Va intampina o serie de probleme in cuplu, neintelegeri, gelozii, care vor duce la racirea relatiei si, intr-un final, la despartire. Nu este vointa Berbecului aceasta, insa se supune alegerii partenerului de viata. Problema e ca devine dezorientat, nu stie incotro sa o apuce. Nimeni nu il poate ajuta cu nimic. Apar probleme cu banii, se vede nevoit sa se desparta de un bun, de o proprietate. Va fi destabilizat complet.



Balanta



Viata nativului din Balanta se schimba radical in doar cateva zile. Va pierde fie locul de munca, fie o persoana draga. Va avea parte de multa durere si tristete, va fi foarte afectat si ii va fi dificil sa isi revina la sentimente mai bune, sa isi recapete optimismul. Poate fi vorba si despre o decizie gresita pe care o ia si care il va duce la o rascruce de drumuri unde nu va fi capabil sa o ia in directia cea buna. Ghinionul va face parte din viata sa o buna bucata de vreme, cam pana in vara acestui an.



Scorpion



Urmeaza o perioada foarte fragila pentru Scorpion. Se va simti cu inima sfasiata din cauza unei iubiri neimpartasite. Ori va suferi o pierdere financiara mare, care il va determina sa ia o decizie radicala privind viitorul sau. Practic, va simti cum brusc toata viata sa ii va fi data peste cap. Abia spre finalul anului va reusi Scorpionul sa revina la normal. Traverseaza o perioada nefireasca pentru el, intrucat nativul nu este obisnuit cu esecul.