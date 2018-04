Horoscop lunar MAI 2018. Începe o noutate pentru următorii 8 ani. Atenţie la accidente şi confruntări

Pregateste-te pentru o luna mai foarte activa. Cel mai mare eveniment al lunii mai 2018 este Uranus care isi schimba semnul, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Incepand cu 15 mai, Uranus, marele rebel, planeta revolutiilor, inovatiilor si schimbarilor ce tin de o alta viziune a mintii va incepe sa se amestece si sa dea peste cap felul in care intelegem securitatea si stabilitatea, in special in termeni de bani. Intram intr-o perioada lunga de fluctuatii cand vine vorba de bani – unele care se vor dovedi a fi severe – chiar si instabilitati economice mai mari si va trebui sa ne adaptam din mers si sa actionam intr-un mod concret si perseverent. Banii pot veni si pleca brusc iar gestionarea resurselor personale financiare poate fi provocatoare.

Horoscop lunar MAI 2018. Iata cele mai importante concluzii despre luna mai, date de conjuncturile astrale:

– Sub aceste energii, probabil ca nu vei rezolva probleme ce tin de relatii. Pastreaza-le pentru mai tarziu.

– In luna mai, ai putea dori sa faci schimbari de directie de viata, dar timpul si starea astrala nu sunt aliati pentru asa ceva. Da dovada de prudenta.

– Intervalul 10-14 mai este cel mai provocator din toata luna datorita combinatiei dintre Mercur, Uranus si Marte. Tensiunea dintre aceste planete duce la un risc crescut semnificativ de accidente si accidentari sub forma de rani dar si la nefunctionarea sau defectarea anumitor masini sau electronice. Lipsa de atentie si de concentrare poate duce la accidente, in special daca conduci sau in legatura cu curentul electric sau tehnologia. Daca ceva nu este stricat sau mai sufera amanare, nu te apuca sa il repari. Fii prezent si atent clipa de clipa la ce faci !

– in acest interval 10-14 mai, atitudinea generala tinde sa fie orientata spre confruntare, pe a se obtine fiecare ceea ce vrea, indiferent de consecinte. Vorba iti poate deveni abupta si poti scoate pe gura tot ce iti vine in minte. Nu lua acum decizii importante, nu intra in negocieri. Alti oameni pot sa nu fie de incredere si pot fi la fel de usor de enervat si de nervosi ca tine. Comploturi si rasturnari de situatii pot fi la ordinea zilei si este nevoie de un efort constient ca sa nu distrugem ce este bun si functional in viata noastra.

– dupa 16 mai, rebelul din noi se trezeste din cauza lui Marte in Varsator. Avem tendinta de a fi intoleranti cand vine vorba de restrictii, de relatii sufocante si de conceptul de autoritate. O tendinta de a actiona impulsiv fara sa te gandesti la consecinte poate duce la mari perturbari. Evita actiunile impulsive si riscurile periculoase.

