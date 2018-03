Horoscop săptămânal BANI 7-14 martie 2018. Cum atragi banii, în funcţie de zodie

Cel mai important eveniment astral al saptamanii este miscarea lui Jupiter ca retrograd unde va ramane asa pana in iulie. Jupiter este planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune.

Acest lucru marcheaza si casa finantelor pentru multe zodii.

Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta.

Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care atragi usor banii, ai idei bune din care scoti bani, intalnesti oamenii potriviti ; altele in care trebuie sa ii astepti cu rabdare si incredere sau sa ii cheltui cu intelepciune, ca sa ai mai multi in perioada urmatoare.

Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In curand sunt sanse sa te bucuri de o crestere mica dar necesara cand vine vorba despre bani. Planeta iubirii, acceptarii si creativitatii iti cere sa devii persoana pe care toti o vad drept de succes si care traieste la un standard model pentru altii. Tu chiar esti un model de urmat pentru ei, chiar daca inca nu realizezi. Ei vad potentialul din tine si vei putea auzi vesti de la cineva ce te face sa te simti grozav despre tine saptamana aceasta, asa ca tine-ti urechile larg deschise.

Horoscop saptamanal BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Desi punctele tale dominante din viata in general nu sunt mereu asociate cu banii, tu stii cum sa iti faci remarcate talentele si abilitatile. La acest moment, te bucuri de un plus de energie, pe masura ce planetele personale se muta in semnul tau. Dar nu esti chiar confortabil cu situatia ta financiara. In cateva luni, lucrurile vor fi mult mai roz dar deocamdata fa ce stii chiar daca lucrurile financiare nu sunt foarte stralucitoare asa cum ai merita.

Horoscop saptamanal BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Chiar acum, tu joci rol de lipici in viata ta. Poate ca esti cel ce ii reuneste pe cei din grupul tau social sau de munca si esti cel la care toti se uita ca sa gaseasca idei si activitati noi care ii pot ajuta financiar pe toti. Daca te simti coplesit, nu te simti asa. Esti mai mult decat calificat ca sa creezi bani noi pentru tine dar si pentru altii daca alegi asta. Nu esti responsabil pentru ei dar poti sa iti faci niste contacte valoroase cu ocazia asta.

