Horoscop weekend 16-17-18 martie 2018. Luna Nouă în Peşti tulbură rănile bine ascunse, în funcţie de zodie!

Luna Noua este momentul unei energii feminine magice si intunecate. Este momentul in care mergem adanc in noi pentru a ne recunoaste ranile principale si credintele ce ne conduc comportamentul. Este un moment de comuniune, adevar si sinceritate cu noi insine. Este cel mai provocator moment din ciclul lunar emotional al lunii.

Aceasta Luna Noua in Pesti are un caracter mai special. Ea aduce energia proaspata a unui nou inceput – sustinut si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia Pestilor pentru a se muta in Berbec incepand din 18 aprilie 2018.

Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in ultimii 8 ani, iar ele sunt foarte importante pentru ca Luna Noua le va scoate la suprafata fie ca ne plac fie nu.

Efectele Lunii Noi din 17 martie vor tine 4 saptamani, pana pe 15 aprilie cand are loc urmatoarea Luna Noua. Cel mai potrivit moment pentru a avea loc un nou inceput este in primele doua saptamani din acest nou ciclu lunar, anume pana la Luna Plina din 31 martie.

Citeste aici totul despre Luna Noua in Pesti, ce rani adanci trezeste si ce sa facem !

Iata cum marcheaza Luna Noua din Pesti fiecare zodie in weekendul 16-17-18 martie 2018:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Da drumul la ceva ce te trage in spate. Cauta noul si starea de entuziasm ce vine la pachet cu el.

Iubeste-te neconditionat, crede ca toate lucrurile vin in viata ta pentru un motiv si pentru binele tau suprem. Nu trebuie sa fii perfect ca sa fii productiv si sa poti avansa. Tot ce ai nevoie acum este sustinere si relatii solide care te vor ajuta sa intelegi ca in fiecare om exista imperfectiuni si ca este foarte bine asa.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: "Totul se afla in ordinea divina perfecta."

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Indiferent cat de mare este capacitatea creierului tau, nu vei putea sa faci prea mari schimbari pana cand nu te-ai confruntat cu aspecte dureroase din trecut care iti ingreuneaza sufletul si nu te lasa sa avansezi. Unele relatii pot pune presiune prea tare pe tine, altele pot fi prea superficiale. Cauta calea de mijloc cu suficienta credinta in oameni si cu granite sanatoase care te protejeaza de cei care muta raspunderi pe tine.

Afirmatia weekendului pentru Taur: "Eu sunt echilibrat si vesel."

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii bland cu altii, in special cu oamenii la care tii si nu lasa senzatiile interne de acum ce scot la suprafata vechi dureri sa te ghideze spre atitudini ce nu fac bine nimanui.

Te poti simti incapabil sa devii stalpul de sustinere dintr-o prietenie si sa fii acolo pentru toti cei ce au nevoie de tine, dar acesta nu este in esenta un lucru rau. Ai grija mai intai de nevoile tale si vezi pe parcurs ce poti face pentru cei ce ti-au cerut ajutorul pe masura ce iti recapeti tu energia si concentrarea.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: "Ma iubesc".

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO