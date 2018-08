Horoscop weekend 16-18 august 2018. Ceva INTENS se trezeşte în tine acum! Eşti pregătit pentru schimbare?

Weekendul ne incepe sub cuvantul INTENSITATE.

Intensitate – iata despre ce este Luna in Scorpion Vineri si prima parte din Sambata.

Fie ca este o pasiune, o euforie, o tristete sau o dorinta, emotiile sunt simtite la un nivel adanc si personal. Suntem motivati de dorinta ca sa mergem in adancime lucrurilor si instinctiv citim printre randuri. Superficialitatea nu va functiona pentru noi acum.

Luna in Scorpion ne cere insistent sa ne descoperim propria putere si este un timp excelent sa scapam de frici vechi si obiceiuri limitative.

Poate fi un timp intim si foarte pasional.

Evita tactici de manipulare, evita sa pui sau sa participi sa pui la cale lucruri si evita suspiciunea.

Luna in Scorpion ne reaminteste in mod esential ca suntem intr-un proces continuu si ciclic de schimbare. Trebuie sa ne debarasam de ce nu este necesar ca sa ne putem duce mai departe. Micile si marile crize pe care le experimentam in viata de zi cu zi ne pun in contact cu puterea noastra si ne arata ce slabiciuni avem.

Elibereaza ceva in aceste zile, un obiect, o credinta, o conceptie, o etapa si fa loc pentru o noua crestere!

Scorpionul vrea sa ajunga in adancimea lucrurilor si este pregatit sa sape in orice mizerie necesara ca sa ajunga la bijuteriile din spate. Este un semn fix, deci este determinat si neobosit in cautarea lui. Ai grija la gelozii si obsesii – ele ne arata unde ne-am pierdut puterea sau unde am cedat-o altora.

Poate ca esti atras de anumite intalniri intense in relatiile tale. Daca simti ca se apropie o furtuna, las-o sa vina. Puterea trebuie eliberata inainte de a otravi atmosfera.

Este un timp perfect sa explorezi aspecte adanci din tine.

De ce te temi si care este cauza? Care iti sunt secretele? Poate ca este timpul sa dezgropi aceste taine.

Daca suferi, dedica-ti timp sa ajungi la cauza de la radacina si decide ce trebuie schimbat. Exploreaza-ti obiceiurile ce te tin in spate sau pe loc.

Visele iti pot fi mai intense sau poti avea cosmaruri. Scrie-ti visele, ele sunt aici ca sa te calauzeasca.

Acum, tot ce ai nevoie este sa ai incredere in instinctele tale.

Ce sa faci Vineri si jumatate de Sambata cu Luna in Scorpion

Plateste-ti taxele. Pune-ti la punct finantele comune cu cineva. Fa curatenie. Verifica si praful de sub pat si curata-l. intalneste-te cu un psihoterapeut pe o tema ce te preocupa. Fa o calatorie samanica. Viziteaza un medium. Planifica o noapte de vindecare sexuala. Fa scufundari in apa. Uda gradina. Tine un secret sau spune un secret unui prieten de mare incredere sau unui vindecator. Fa o cura de detoxifiere de 3 zile. Fa un masaj profund. Fii foarte sincer emotional cu un prieten caruia ii spui ceva foarte profund si important pentru relatia voastra.

Apoi, in a doua parte de Sambata si toata Duminica, Luna este in Sagetator deci toata energia ni se schimba.

Luna viziteaza Sagetatorul pentru a ne provoca puternice sentimente pozitive si optimism. Vitalitatea creste si bunele intentii domina mintea oamenilor.

Sa nu fii surprins daca nu iti vine sa stai locului. Luna proiecteaza dorinta Sagetatorului de a se misca si calatori, iar orice activitate in afara casei sau sporturile sunt foarte dorite. Trage aer adanc in piept, profita de incalzirea vremii din acest weekend si iesi la plimbare, oriunde, fiind un timp bun pentru recreere, excursii sau vizitarea unor locuri indepartate.

Creste-ti aria de interes studiind ceva nou sau ajutandu-i pe altii invatandu-i.

Luna in Sagetator iti face munca plina de satisfactii. Este bine sa muncesti nu cu mainile ci cu mintea. Este un timp bun sa te gandesti sau sa rezolvi probleme juridice, sa prezinti rapoarte sau sa faci declaratii importante. Nu alege aceste zile pentru constructii sau munca in agricultura.

Cand Luna este in Sagetator, toate practicile respiratorii sunt eficiente, deci este o energie favorabila vindecarii bolilor de plamani sau renuntarii la fumat. Acum nu este un bun moment pentru intervenii chirurgicale.

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Saptamana a inceput cu mutarea lui Marte in Capricorn si ti se da in continuarea ocazia sa vezi ca anumite obiective nu au fost setate bine de la bun inceput. Cel mai bine este sa crezi in nevoile tale cele mai profunde de la momentul initial in loc sa tot incerci sa faci ce este mai corect si sa fii rational. Concentrarea pe care o tot ai pe rezultatul final dorit poate face dificil sa lasi inima sa iti influenteze viata ta profesionala si sa o umple cu placere si satisfactie. Este timp sa iti folosesti talentele si sa iti aduci visele la realitate in loc sa tii de structuri ce te protejeaza de propria ta neincredere ca esti in stare sa faci sau sa ai ce te duce la fericire.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu sunt responsabil pentru propriul meu succes

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Venus este in Balanta si asta face loc pentru tine pentru noi povesti de iubire si parteneriate de care nu esti foarte convins ca iti sunt bune. Pune intrebarile in interiorul sufletului in loc sa te grabesti sa faci legaturi care te pot afecta de lipsa de repsect sau de felul in care esti tratat de la bun inceput. Este important sa vezi pe toata lumea ca este egala ta, dar si sa ii vezi realist in adevarata lor manifestare. Nu te poti astepta ca altii sa iti inteleaga nevoile daca nu ti le rostesti tare si clar si nu spui care este satisfactia ta personala cea mai mare.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu aleg sa fiu fericit

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Atunci cand pui apa rece pe fata, rata batailor inimii scade si sangele este scos din organele vitale pentru ca corpul sa te pregateasca pentru contactul cu apa. Esti cu mult mai important pentru alti oameni decat ai anticipat iar aceste zile sunt despre a arata cum un singur contact cu ei le poate influenta intregul sistem de viata. Stai constient de responsabilitatile tale in proces altfel te poti autoexclude din ce este foarte important pentru tine si pentru ei. Respecta pe ceilalti cautand sa dai inapoi acelasi respect pe care il pretinzi si tu.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Eu sunt demn si puternic

