Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 23 NOIEMBRIE 2018. Luna plină în Gemeni!

Aceasta Luna plina de noiembrie a fost numita din vremuri stravechi si LUNA CASTORULUI pentru ca este perioada din an in care castorii devin foarte activi, construindu-si barajele de iarna in pregatirea sezonului rece. Castorul este un animal nocturn, deci el lucreaza sub lumina puternica a Lunii pline !

Intotdeauna o Luna plina este purtatoarea unui mesaj special pentru oameni.

Pe durata unei Luni pline, totul va fi amplificat, fie bun fie rau. De aceea, Luna plina poate fi vazuta atat ca o vreme a crizelor dar si un timp al oportunitatilor extraordinare. Depinde de starea noastra generala si a activitatilor din timpul Lunii pline daca ii vom culege efectele pozitive sau negative.

Aceasta Luna plina de noiembrie este foarte intensa si este influentata in mare masura de aspectul planetar de cuadratura dintre Marte cel razboinic si Jupiter cel purtator de noroc.

Asta ne face sa ne simtim puternici, curajosi si pasionati dar si furiosi si frustrati. Exista un anumit pericol daca iti lasi frau liber impulsivitatii si actiunilor nesabuite ce pot duce la accidente sau injurii.

Aceasta este una din cele mai bune Luni pline ale anului, ce debordeaza de energie optimista, noroc, aventura si expansiune. Ultimele saptamani si luni au fost transformatoare, provocatoare si chiar intunecate, insa Luna plina in Gemeni va readuce lumina si veselia inapoi in viata noastra. Ne va deschide usi de oportunitate acolo unde nu (mai) credeam ca este posibil.

Ce se poate intampla in zilele sub Luna plina ? Ce iti aduce pentru zodia ta ? Afla aici!

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai putea fi in cautare de aventura si sa ai idei marete pe care doresti sa le urmezi. Dar cu Luna plina in sectorul tau de comunicatii, poti avea parte mai degraba de acele lucruri mici de viata care sa te impacteze mai mult azi si maine. O scrisoare sau mesaj emotionant de la un prieten sau o veste care te face sa zambesti sau chiar te lasa cu lacrimi de bucurie. Acestea sunt tipul de lucruri pe care sunt foarte apreciate acum de sufletul tau.

Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Horoscopul saptamanii este aici.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi, razele Lunii plina lumineaza pe sectorul finantelor personale si pot influenta deciziile tale pe tema aceasta cel putin o saptamana. Ai putea deveni brusc constient exact de schimbarile care trebuie facute. Asta te poate determina sa actionezi cu un control mai ferm. Orice emotii pe care subiectul banilor le aduc la suprafata, bucura-te. Ai ocazia sa intelegi mai multe.

Citeste aici calauzirea zilnica de la Arhanghelul Mihail pentru zodia ta.

Horoscopul saptamanii este aici.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O Luna plina potenta in semnul tau te incurajeaza sa nu iti tii trairile in tine, ci sa fii curajos azi si sa le impartasesti fara teama cu cei ce conteaza. Daca exista ceva ce doresti sa spui, s-ar putea sa iasa chiar daca aveai sau nu intentia de a verbaliza. Acest lucru va fi vindecator pentru tine, ca o eliberare, apoi te vei simti mult mai in pace.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO