Horoscop zilnic LUNI 23 aprilie 2018. Ce zodii sunt un magnet sexy astăzi?

De saptamana trecuta, am intrat cu totii sub influenta lui Chiron ce s-a mutat in Berbec pentru 9 ani, a lui Saturn ce a inceput miscarea retrograda pentru 5 luni iar intunecatul si poreclit "maleficul" Pluto la randul sau este retrograd pentru 5 luni in anuala miscare de acest gen pe care o are.

Ne asteapta zile ce aduc lucruri si energii noi in zilele urmatoare, cu Venus intrand in Gemeni pe 24 aprilie si cu Marte mergand in conjunctie si deci intarind efectul lui Pluto retrograd. Vom vedea in fiecare zi in parte ce aduc aceste noi miscari, combinate cu ceea ce exista deja pe harta astrala activ.

Iata horoscopul zilei de LUNI 23 aprilie 2018 pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sexul si iubirea sunt prioritati pentru tine astazi. Arati foarte bine, te simti senzual si poti atrage admiratie si de la straini. Esti dispus sa investesti in haine noi sau un parfum nou. Este o zi perfecta pentru o seara intima cu partenerul. Daca poti, actioneaza in acest sens. Poate ca nu vi se potriveste programul inca dar mentine-ti activa vibratia si ai rabdare.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca esti singur, te poti trezi tanjind dupa un partener din trecut si intrebandu-te ce s-a intamplat cu acea persoana pana acum. Daca ai o relatie, poti simti sau trai o separare temporara si vei fi inclinat sa petreci timp in casa, in propria ta companie. Intretine-te cu un film bun sau carte buna.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astepti cumva sa fii sunat de un partener amoros, in special la munca? Oricat de mult doresti sa auzi vesti, vei fi asa de prins cu munca incat risti sa nu auzi nici cainii latrand langa tine. Lasa-ti atentia si urechile deschise si spre alte subiecte ale lumii reale, nu doar spre munca, ca sa nu ratezi oportunitati. Altfel te autosabotezi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO