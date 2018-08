Horoscop zilnic MARŢI 21 AUGUST 2018. Ce rană îţi vindecă Chiron azi?

Atentie, Luna este intr-un aspect astral cu Chiron, micutul astru vindecator de rani si asta inseamna ca este posibil ca slabiciunile si nesigurantele sa para ca iti stau in cale. Insa totodata, combinatia iti da si o energie sa le depasesti tocmai ca sa le vindeci, deci te poti trezi cu dorinta de a merge in locuri unde sa ai un sentiment de implinire.

Suntem in ultimele zile ale Soarelui in Leu, iar Marte retrograd mai are doar cateva zile in aceasta stare inainte de a reveni la miscarea directa. Aceste zile inca ne pot indica o reajustare. Fii atent la orice sentimente reprimate pe care le poti avea sau care este propriul tau rol intr-o situatie proasta. Cum ai contribuit si tu la asta ? Ce a fost a fost si lucrurile nu au cum merge decat inainte. Dar te ajuta sa fii mai constient, in special daca sunt implicate emotii precum furia sau agresiunea.

Iata asadar care sunt mesajele de ghidare pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de MARTI 21 AUGUST 2018:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te poti gandi astazi mai mult despre ce ai fi putut realiza in loc de ce ai realizat deja, iar asta se prea poate din cauza a trei planete retrograde in sectorul obiectivelor si carierei. Pe durata zilei, Luna creaza o legatura intre Saturn si inovatorul Uranus, fapt care iti poate da anumite intelegere despre cum vechi succese iti pot alimenta un viitor mai sigur prin contributia lor.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Acum ai sansa sa iti construiesti credinte noi, pentru ca iti apar oportunitati noi si relatii interesante ca rezultat al explorarii unor noi idei. Energiile din zona pentru expansiunea ta te pot impinge sa actionezi iar daca iti asumi acest lucru, experientele pe care le vei castiga pot fi pline de satisfactie.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Iti poti surprinde atentia prinsa in situatii care iti solicita sa te schimbi si sa te incurajeze sa gestionezi orice care ti-a stat pana acum in calea progresului. Asta poate fi despre un proces in sine pentru ca simti realmente ca trebuie sa gestionezi situatii care te apasa. Indiferent cum par aceste situatii, mult din ce pare dificil poate fi simplificat usor dandu-i drumul prin detasare sau renuntare.

