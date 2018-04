Horoscop zilnic MIERCURI 11 aprilie 2018. Cum îţi merge azi, te simţi între ciocan şi nicovală

Aceasta saptamana ne da ocazia sa ne bucuram de afectiune si fantezie, de creativitate si de determinarea de a merge mai departe cu forta si tenacitate. Dar ce se intampla daca mergem prea departe pentru ce ne dorim? Atat timp cat ce vrei este ce vor si altii, vei ajunge cu siguranta acolo. Insa daca ceea ce vrei tu este in opozitie cu ce vrea lumea, poti intalni ostilitate.

Desi stim in teorie acest lucru, totusi atunci cand vrem ceva cu adevarat se pare ca uitam despre acest mare adevar. Aceasta saptamana ne testeaza puterea interioara. Da, poti obtine tot ceea ce vrei iar astrele te sustin, dar este posibil sa fie nevoie sa platesti un pret. Cat de departe este „prea departe"? Aceasta este intrebarea pe care sa ti-o pui acum.

Iata HOROSCOPUL SAPTAMANAL 9-15 aprilie, cu patru evenimente mari astrale si influentele lor!

Cum se anunta ziua de azi in functie de zodia ta?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te poti simti ca intre ciocan si nicovala: in timp ce vrei sa iti multumesti partenerul, nu iti permiti nici sa iti deteriorezi relatia cu seful tau. Este in regula ca din cand in cand sa joci la risc. Oricum, viata nu iti da mai mult decat poti duce.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Stresul te poate coplesi astazi. Ti se prefigureaza o zi mai dificila din cauza multor cerinte si pretentii spre tine. Vei simti nevoia unui timp de singuratate in care sa fii tu cu tine. In relatii, acum esti in cautarea unui fundament comun pe care sa traiti impreuna si sa lasi viata sa se deruleze de la sine, fara prea mult control din partea ta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi va fi mai dificil sa rezolvi tot felul de probleme, insa vei fi in stare sa realizezi acest lucru fara probleme. Poate lua timp, dar nu iti pierde speranta. Munca sustinuta si persistenta iti vor fi recompensate. Iti creste capacitatea de intelegere a lucrurilor din jurul tau. Ii vei putea intelege pe ceilalti mult mai bine, intuitiv chiar. Te asteapta si o iesire alaturi de prieteni sau partener, doar daca tu vei vrea, desigur.

