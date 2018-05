Horoscop CRISTINA DEMETERESCU: Probleme de sănătate, zile nefaste pentru călătorii sau examene. Ce vă aşteaptă în perioada următoare

Horoscop CRISTINA DEMETERESCU: In cazul particular al unor Gemeni, ultimii ani ar fi putut veni cu rupturi conjugale si parteneriale, iar casa schimbarilor are legatura si cu banii pe care ii aveti in comun cu cineva. Fie ca purcedeti la o imparteala corecta, fie ca nu vorbim neaparat de o despartire, insa ati simtit pe pielea dvs. cum o problema de investitie de cuplu v-a afectat in ultimii ani, trebuie musai sa incepeti sa reglati balanta, asa incat sa nu ramaneti incarcati cu ce nu va apartine, sa nu mai fiti nici blocat de deciziile unui partener, care nu va cere intotdeauna parerea atunci cand ia decizii, potrivit Astro Star. Ar mai fi o speta si anume legata de Gemenii care duc tot greul pe umeri, iar obligatiile pe care nu le impart cu altii nu le permit acestora sa ia decizii in deplin liber arbitru. Daca nu ati avut insa independenta pana acum si nu ma refer neaparat ca nu ati muncit, ci pur si simplu vorbesc de independenta, din punct de vedere financiar apar blocaje destul de mari, asa ca va trebui sa gasiti solutii din timp.

Daca exista procese in instanta se deruleaza greoi, abia sfarsitul acestui an vine cu rezolvari si posibile castiguri sau despagubiri. Momentan lucrurile nu numai ca pot scapa de sub control, dar va puteti trezi pe un teren neprielnic, unde in loc sa luati va treziti ca aveti de dat. Abia din noiembrie incolo procesele va pot fi favorabile, pana atunci stati linistiti sau vigilenti.

Horoscop CRISTINA DEMETERESCU: Nu faceţi investiţii riscante!

Evitati pana in 6 august sa primiti cadouri substantiale, nu sunt de bun augur, nici nu va lasati pacaliti de castiguri miraculoase sau de discounturi fantoma. Nu faceti investitii pana pe 6 august si nici apoi, daca nu cantariti atent. Nu e momentul sa va imbatati cu apa rece, ci sa isi spuna cuvantul experienta de viata. Casa banilor tranzitata de atatea planete complicate poate crea blocaje in banii firmelor, amenzi, penalitati, cheltuieli in urma unor accidente, deci fiti prudenti si mai ales, asigurati-va, dar nu faceti investitii riscante. Nu este momentul pentru asa ceva.

Cuadraturile puternice care au loc pe toata perioada primaverii intre casa sociala, prieteni si acest teritoriu al banilor, al transformarilor majore, va pot avertiza de colaborari proaste cu prietenii, de faptul ca trebuie sa va readaptati unui plan social-economic aflat in permanenta schimbare, de riscul unor viziuni ineficiente de marketing, centrate mai mult pe cum vedeti voi o posibila afacere sau ce va place voua personal, mai putin la receptorul firesc, masa de consum. Acest lucru se intampla numai celor care vor sa faca bani dintr-o afacere, fara sa se priceapa la ea. Cei care isi vand abilitatile native sau educate temeinic, specializate, nu pot avea decat fluctuatii financiare in incasari, ceva mai puternice decat pana acum. Acestia din urma trebuie doar sa aiba rabdare.

Este cea mai framantata perioada referitor la luarea unor decizii, insa energia care se elibereaza din aceasta framantare poate conduce mai tarziu la inspiratie si claritate in idei. Schimbarea o puteti face dvs. sau o vor face altii pentru dvs. Vor disparea persoane din viata voastra si nu va ganditi la ce este mai rau. Unii pot pleca in alta tara, de exemplu, pe altii, insa nu veti mai avea ocazia sa ii vedeti. Primavara vine cu vesti surprinzatoare din partea celor apropiati. Uranus se pregateste sa iasa din Berbec si pe ultima suta de metri este ca atunci cand decoleaza un elicopter, zboara totul de jur imprejur.

Horoscop CRISTINA DEMETERESCU: Ce probleme medicale va aduce intrarea Uranus în zodia Taur

Revenind la schimbarile despre care discutam mai sus si care vor fi obiectul principal al analizei urmatorilor 2-3 ani, sunt doua aspecte importante care sustin evolutia dvs. Numai cine se incapataneaza va suferi o stare de disconfort, ceilalti insa vor fi sustinuti astral sa treaca prin toate. Uranus intra pentru inceput intre 15 mai si 6 noiembrie in Taur, zodie de pamant aflata tot intr-o pozitie delicata fata de borna zero Gemeni. Uranus si Saturn vor realiza aspect bune, fie ele si pe case dinamice, generand mai ales intre 14 august si 14 septembrie putere de a schimba ceva pentru ca asa va dicteaza vocea interioara si nu pentru ca altcineva a avertizat, cum poate s-a intamplat fara success ani buni la rand. Pot spune ca tranzitul urmatorilor 7 ani, cat Uranus va fi in Taur, poate crea usoare tulburari medicale, endocrine, alimentare, atentie la ingrasat, dentare, ORL, afectarea unor simturi cum ar fi vazut, auzul, mirosul, intoleranta la anumite alimente sau interzicerea lor daca sanatatea o cere. Insa Uranus este planeta constiintei si cu cat deveniti mai conectati la Planul Divin, cosmic, cu cat sunteti mai atenti ca actiunile personale sa nu lezeze pe cei din jururl dvs, cu atat aceasta planeta va deveni mai prietenoasa sau cel putin, spun cu indulgenta, usor de suportat.

Schimbarile din constiitna dvs. si mai ales din sistemul dvs. valoric sunt cele care prin raportul de trigon de pamant intre Uranus si Saturn, aflate pentru toate zodiile de aer pe case astrologice delicate vor determina sa faceti mari renuntari, mari schimbari. Posibil sa realizati prima data ca anumite proprietati, datorii, obligatii, frici, educatia primita de la parinti, pe care nu reusiti sa o sublimate, adica sa o transformati in experienta utila, ci o receptionati chiar si dupa zeci de ani ca pe ceva distructiv, va tin prizonieri, da, este posibil ca unii Gemeni ori sa vanda tot si sa plece in lume ori sa ramana pe loc, dar altfel, mai liberi de orice constrangeri. Ca si cum odata scapati de anumite atasamente materiale, de trecut, reusesc sa isi elibereze si sufletul, precum si mintea, sa nu mai aiba griji de un anumit gen si in sfasit sa reuseasca sa se canalizeze total spre viitor. Este important, pentru ca proiectele lungi care spuneam mai sus ca nu sunt tocmai marele dvs atu, necesita energie multa, neagatata prin tot felul de buruieni ale trecutului. Priviti intai la proiectele dvs. cu care veniti de ceva ani si apoi priviti la voi si daca in ultimii ani ati avut mai multa grija de ce v-ati pus in cap sa faceti sau sa sustineti, investitie, munca, relatie, familie, frati, decat de voi insiva, inseamna ca ati transferat o cantitate prea mare de energie, vitregindu-va.

Atentie la trecerea lui Uranus pe ultima casa astrologica mentionata mai sus si la ceva ce poate determina aparitia unei vinovatii fata de cineva anume sau chiar fata de voi insiva. Ceva ce nu va mai iesi de acolo cativa ani buni. Aveti grija sa nu tradati pe cineva si apoi sa va para rau sau sa nu luati o decizie care o puteti regreta. Cantariti bine, sunteti Gemeni, duali, vorbiti voi cu voi mai mult. Daca va despartiti de cineva faceti asta bland.

Horoscop CRISTINA DEMETERESCU: Casa muncii va fi bine aspectat de Jupiter

Pana la 8 noiembrie prezenta Marelui Benefic pe casa muncii, dar si a sanatatii, va permite ca schimbarile pe care le faceti sa fie legate de planul profesional, dar si cel medical. Poate cele doua se influenteaza unul pe celalalt. Nu uitati! Jupiter vine o data la 12 ani, acum este momentul sa actionati. Jupiter in Scorpion este cel mai bun detective al unor cauze ascunse legate de sanatate. Asa cum se stie sunt meserii, ocupatii ce pot genera probleme de sanatate, toxicitate, stres, frig, cald, efort, drumuri, incapacitatea psihologica de a mai face fata unui program, mod de conducere, zgomot etc. toate creand imposibilitatea de a va mai desfasura munca, din conditii medicale. Simtiti ca trebuie sa faceti ceva. Sarcinile femeilor Gemeni pot crea aceste schimbari prin intrarea in concediu de crestere copil. Si cum extrem de frumos se leaga una de cealalata, axa Destinului sta pana la 16 noiembrie pe axa studiilor in special a studiior medii sau de calificare intr-o alta meserie, asa ca Universul aseaza frumos lucrurile ca sa va ajute profesional si sa schimbati ceva, daca doriti. Va ajuta si Venus in septembrie, octombrie si decembrie, tot aici pe segmentul muncii si al sanatatii, avand un tranzit mai lung, datorita retrogradarii.

Horoscop CRISTINA DEMETERESCU: Zilele în care nu trebuie să faceţi călătorii

Este un an bun pentru a descopri cauze oculte ale unor probleme medicale suparatoare, ce s-au jucat de-a Baba Oarba cu dvs. Numai sa fiti dispusi sa aveti incredere in medici sau sa ii cautati pe cei mai buni. Veti fi pe maine bune acum si cu mari sanse de a depasi odata pentru totdeauna afectiuni vechi.

Si proiectele legate de strainanate sunt posibile, dar in viitor, sa le planuiti pentru 2020 incolo, anul acesta ar fi extrem de prost. Avem pe casa strainatatii Nodul sud Karmic pana pe 16 noiembrie ceea ce inseamna ca avem si cinci eclipse, 31 ianuarie, 15 februarie, 13, 27 iulie si 11 august, atentie deci la calatorii! Nici planeta Marte care anul acesta retrogradeaza nu reprezinta un tovaras de drum prea prietenos, poate doar daca ati fi fost Marco Polo sau Christofor Columb si va doreati sa explorati lumea cu un curaj nebun. Marte tranziteaza intre 17 mai – 13 august si apoi 12 septembrie – 15 noiembrie, casa strainatatii. Apoi din 6 august intra Luna Neagra pe acelasi sector si inca odata complica lucrurile.

Varsatorul, zodiac aflata la dvs. pe casa strainatatii in principal guverneaza avioanele si posibile perturbari in programul de zbor, anularea unor curse, defectiuni ale sistemelor informatice ale unor companii sau aeroporturi, ca si intarzierea dvs. peste ora de check-in sau imbarcare, toate putand conduce la incurcaturi in deplasarile pe care le aveti de facut. Sigur, nu se pune problema ca Gemenii sa nu iasa din tara, dar daca pot sfatui sa nu va aventurati foarte mult, ar fi ca o atentionare de calatorie, cum mai anunta Ministerul Afacerilor Externe. Uneori nu este ceva de care va puteti dvs. feri, ci pur si simplu amestecarea dvs. in grupuri mari, piete aglomerate, stadioane, autostrazi cu trafic intens, poate veni cu furturi, accidente, intarzieri, pacaleli, deplasarea zone supuse unor schimbari climatice severe si alte situatii care nu imi vin acum in minte. Aspectul este intins pe un an intreg, asa ca daca nu ati apucat sa va faceti program, mai calatoriti si prin Romania. Atentie la sofat in perioada de eclipse! Ca sa nu fiti suparati, sa stiti ca fiecare zodie a primit atentionari pe sectoarele astrologice unde se alfa zodiile Capricorn si Varsator.

Aceleasi interval de date sunt valabile si pentru cei care invata sau dau examene la facultate sau dupa terminarea unor studii superioare. Este un an dificil, nu va arde de invatat din diverse motive, va ciocniti de profesori dificili, exista chestiuni de generatie care afecteaza grupuri mari de studenti, riscati sa alegeti eronat un drum de studii, daca anul care vine aveti varsta de a va inscrie la facultate. Nu mergeti pe varianta doua facultati deodata, nu le veti putea duce. Daca credeti ca a venit momentul, cei trecuti de o anumita varsta, sa va ocupati timpul, facand o a doua facultate, renuntati la aceasta idee. Este perioada studiilor medii, mult mai utile si cu efect mai rapid, avand in vedere aspectele bune de schimbare a serviciului sau chiar profesiei.

Din 16 noiembrie axa Destinului trece pentru urmatorul an si jumatate pe axa financiara, acolo unde va ajuta sa rezolvati o serie de aspect legate de bani.

Un preambul al faptului ca 2019 poate fi un an extrem de bun din punct de vedere al vietii personale si al casatoriei pentru dvs., este faptul ca Venus retrogradand anul acesta intre 5 octombrie si 15 noiembrie dupa ce ajuta sa va indragostiti intre 7 august si 9 septembrie, va considera ca daca nu ati fost “pe faza”, mai aveti nevoie de inca un ajutor si se intoarece toata luna noiembrie. Sigur, retrogradarea poate aduce si reimpacare cu cineva , dar cu vad ca Venus insista in zona sentimentelor, v-am spus asta ca sa stiti sa va pregatiti din timp.

Marele Benefic Jupiter dupa data de 8 noiembrie intra, cum s-ar spune, pe strada dvs. Nu va intra in Gemeni, dar va intra pe Sagetator, pe casa astrologica a casatoriei, a relatiilor, a parteneriatelor, a contractelor, dar si a dreptatii castigate in instanta. Multe din problemele avute intre 2014-2017 se pot rezolva intr-un final acum. Daca veti face schimbarile cu voi insiva, veti vedea ca si partenerii vostri de viata se vor schimba dupa voi. Asteptati o minune, se va intampla, dar nu inainte de a va da seama unde ati actionat voi eronat, daca asa au stat lucrurile.